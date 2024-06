Yale ConnectX Wi-Fi Bridge collega tutti gli accessori smart

Pubblicità

Yale, tra i più noti produttori di soluzioni di sicurezza domestica smart, ha annunciato il lancio del nuovo bridge Yale ConnectX Wi-Fi, il dispositivo più recente dell’ecosistema Yale Smart, che sostituirà l’attuale Yale Connect Wi-Fi Bridge. Ecco a cosa serve e quanto costa.

Progettato per supportare serrature smart come lo Smart Lock Linus, la cassaforte Yale Smart, la Serratura Smart per Armadietti e Cassetti, e l’Aprigarage e Apricancello Smart, questo nuovo bridge consente agli utenti di controllare l’intero sistema di sicurezza tramite un unico hub, ossia l’applicazione Yale Home.

Il nuovo sistema si integra con gli assistenti vocali, come Google Home e Alexa di Amazon, mentre l’installazione è immediata: basta collegare il dispositivo a una presa elettrica per attivarlo in pochi minuti.

Caratteristiche del nuovo bridge

Il nuovo ConnectX permette di collegare fino a 4 dispositivi a un singolo bridge, utilizzando peraltro il 24% in meno di energia rispetto al modello precedente e offrendo un raggio di copertura maggiore fino a 20 metri con Wi-Fi e fino a 10 metri con Bluetooth.

Grazie al bridge gli utenti potranno abilitare funzionalità aggiuntive di alcuni dispositivi Yale, come il controllo remoto e l’invio di notifiche in tempo reale tramite l’app Yale Home.

Si tratta di un sistema per rendere veramente smart le periferiche Yale che lo permettono, così da poter ottenere funzioni aggiuntive tramite l’app Yale Home, come bloccare, sbloccare e controllare lo stato delle serrature e di altri dispositivi da remoto.

Non solo, grazie al bridge gli utenti potranno anche condividere chiavi virtuali e gestire l’accesso alla casa da remoto con pochi comandi tramite l’app Yale Home.

Il Yale ConnectX Wi-Fi Bridge è disponibile al prezzo di 79.99 euro. I prodotti Yale per la casa smart sono disponibili anche sulle pagine di Amazon.

