Tesla integrerà l’AI Grok di Elon Musk nelle sue auto

Tesla integrerà Grok, la nuova AI generativa creata da Elon Musk per il social X (l’ex Twitter), nei suoi veicoli. All’inizio di quest’anno, lo ricordiamo, Musk ha presentato xAI, nuova startup dedicata all’Intelligenza Artificiale, e aveva riferito che il team che si occupa di questa tecnologia avrebbe lavorato a stretto contatto con i team di Tesla.

Grok è il primo prodotto di xAI, presentato pomposamente come un’AI in grado di aiutare l’uomo a comprendere i misteri dell’universo pur senza essere in grado di annientarci.

Il nome stesso Grok deriva da un termine presente nel romanzo di fantascienza “Straniero in terra straniera di Robert Heinlein, pubblicato nel 1961, usato per esprimere empatia nei confronti di un concetto o di una persona che si conosce al punto da poterla comprenderla in modo profondo e intuitivo, in altre parole quello che, secondo Musk, dovrebbe fare l’AI con il nostro universo, scoprendo i segreti e comprenderlo a fondo.

L’AI di Musk mira a “comprendere i misteri dell’universo” ma per il momento sarà un chatbot sulla falsariga di ChatGPT. Grok dovrebbe essere in grado di interagire anche in modo sarcastico e offrire capacità di rispondere a quesiti provocatori che solitamente vengono trascurati da altri sistemi di IA.

Non si conosce ancora molto, ma si sa che tra le conoscenze alle quali avrà accesso l’AI in questione c’è anche il database di notizie ufficiali pubblicati in post su X: quando la fase di test del modello sarà completata, l’AI Grok sarà messa a disposizione degli utenti abbonati a X – Twitter.

Grok e AI a bordo delle Tesla

Per quanto concerne Tesla, uno dei primi beta tester, Brian Roemmele, riferisce di una “versione quantizzata” (ridotta) e nativa di Grok che sarà disponibile grazie alla potenza di elaborazione del computer di bordo. Musk ha aggiunto un like al post di Roemmele e aggiunto che Tesla sarà probabilmente il più potente sistema inferenziale sulla Terra.

Tesla sta sempre più puntando su sistemi vocali all’interno dei veicoli e una AI che riconosce la voce sembra la progressione naturale del lavoro fatto finora. Tutti gli articoli che parlano di Elon Musk sono disponibili qui, invece per le notizie dedicate a Tesla si parte da questa pagina.

