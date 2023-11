Volvo EM90 è il monovolume elettrico di lusso con super autonomia

Volvo ha ufficialmente lanciato il suo primo monovolume elettrico EM90: piuttosto che essere solo un mezzo per spostarsi da un punto A a un punto B, il costruttore lo ha progettato per far sentire gli utenti a casa ovunque si trovino, anche in strada.

Il marchio automobilistico svedese ha stuzzicato gli utenti presentando il veicolo come un “salotto scandinavo”, progettato per massimizzare il tempo trascorso in auto.

“È un cliché antico, ma non c’è davvero un posto come casa”, ha spiegato il CEO di Volvo, Jim Rowan, dopo aver svelato il monovolume elettrico. Il primo monovolume elettrico di Volvo offre un’autonomia di oltre 738 km (CLC), presentato come una scelta versatile che può essere utilizzata facilmente sia per i viaggi in famiglia che per quelli di lavoro.



L’interno è progettato per offrire il massimo comfort. Volvo EM90 si basa sul modello ZEEKR 009, di proprietà di Geely. Sebbene i modelli sembrino identici, Volvo ha incluso il suo tocco di design perfettamente riconoscibile negli interni.

Dalle foto emergono dettagli in stile scandinavo, inclusi i nuovi fari che sembrano richiamare il martello di Thor. Volvo ha anche incluso per la prima volta un nuovo logo illuminato. Anche i fanali posteriori verticali sono evoluti, ispirati “agli skyline di una città moderna”.

Alimentato da una batteria da 116 kWh, può essere caricato dal 10% all’80% in meno di 30 minuti. Con un motore elettrico da 200 kW, il monovolume elettrico può accelerare da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi.

Come il suo SUV elettrico di punta EX90, anche il monovolume EM90 è dotato di hardware per la ricarica bidirezionale, che permette di utilizzare il veicolo come una banca di energia mobile.

Volvo ha anche incluso le sue iconiche caratteristiche di sicurezza con sistemi avanzati di assistenza alla guida, oltre alla tecnologia aggiuntiva di cancellazione del rumore, tra cui una sospensione pneumatica a doppia camera per massimizzare la tranquillità su strada.

Come un “salotto scandinavo su ruote”, mettea a disposizione sedili ampi e lunghi, oltre a un enorme schermo per l’intrattenimento da 15,6″ montato sul tetto che può essere abbassato per l’intrattenimento, le riunioni di lavoro, e altro ancora. Con un semplice gesto, EM90 si trasforma in un cinema, un salotto, una sala riunioni o addirittura una camera da letto.

Ancora, si tratta di una vettura aggiornabile, tramite aggiornamenti OTA, che potrebbero consentire alla vettura di migliorare nel tempo. Inoltre, l’EM90 presenta tecnologia informatica avanzata, tra cui le piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm.

L’EM90 misura 205″ (5.206 mm) in lunghezza, 80″ (2.024 mm) in larghezza e 72″ (1.859 mm) in altezza e concorrerà con la Mercedes EQV in Cina.

Prezzo e disponibilità

Volvo ha aperto i preordini per EM90 per i clienti in Cina con i prezzi che partono da 818.000 yuan, poco meno di 107.000 euro. La società afferma che il monovolume elettrico sarà lanciato per la prima volta in Cina, senza specificare al momento quali altri mercati verranno raggiunti.

