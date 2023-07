Prime Day, gli iconici ed originali auricolari Nothing Ear (2) a 119 €

Su Amazon in occasione del Prime Day trovate in sconto gli auricolari Ear (2), i diretti successori di Nothing Ear (1) a 119 €.

Questi originali nel design e piuttosto sofisticati, tecnologicamente, auricolari, li abbiamo provati qui. Nella nostra recensione saprete tutto quello che pensiamo di essi. Qui ci interessa più che altro evidenziare le migliori qualità. Si tratta di accessori molto comodi, distintivi ed iconici, capace di fornire un suono scolpito e piuttosto piacevole.

Si caratterizzano per nn corpo trasparente per lo stelo, con componenti aggiuntivi alloggiati nella parte superiore in plastica bianca che ha anche una punta in silicone per una migliore e confortevole verstibiltà all’orecchio.

Come gli AirPods Pro 2, gli auricolari Ear (2) sono dotati di cancellazione attiva del rumore. Dispongono anche di una modalità di trasparenza adattiva che ha lo scopo di regolare la riduzione del rumore in base all’ambiente in tempo reale, come la Trasparenza adattiva di Apple.

ll costruttore evidenzia Dual Connection per la connessione a due dispositivi contemporaneamente e una tecnologia vocale per una migliore qualità delle chiamate. A livello di autonomia, gli auricolari Nothing Ear (2) offrono 36 ore di riproduzione totale grazie alla custodia di ricarica, ma con ANC spento, e offrono una resistenza all’acqua IP54 in modo da poter resistere al sudore.

Gli auricolari Nothing permettono all’utente di equalizzare musica e audio, anche per creare profili di ascolto personalizzati, una possibilità che invece Apple non ha mai concesso nei suoi auricolari.

Questi auricolari di listino costerebbero 149 €. Oggi li comprate a 119 € grazie alle offerte del Prime Day

