Le Tesla a Dubai superano alluvione e allagamenti, i video

In una Dubai come non si era mai vista prima, alluvionata da due anni di pioggia caduti in un solo giorno, le vetture Tesla hanno dato spettacolo prima sulle strade allagate e poi, tramite social e video in tutto il mondo, superando indenni anche tratti piuttosto profondi, praticamente navigando e scartando tutte le altre auto bloccate.

Non è la prima volta che le capacità di nuoto delle Tesla riscuotono successo in rete, sarà anche perché al di sopra di un certo livello l’acqua è sempre stato un limite invalicabile per le auto tradizionali. Salvo poche eccezioni come i veicoli fuoristrada costruiti o modificati proprio per affrontare acqua e brevi guadi.

Ma come vuole Elon Musk tute le Tesla nascono uguali nelle Gigafactory, vetture di serie per strade battute e non fuoristrada ad hoc, a parte Cybertruck, per ora solo in USA ma anche lui richiederà un pacchetto barca per guadi e attraversamenti più lunghi.

That was me, I made it🤔😅 pic.twitter.com/yVgUWKsbyM — MisterSpread (@MisterSpread) April 16, 2024

Ma a dare spettacolo nella Dubai allagata sono soprattutto Model 3, protagonista anche in un video TikTok che ha già totalizzato milioni di visualizzazioni. Impressionano anche i video pubblicati su X tra cui quello di Alex Kruger (l’immagine in apertura è dal suo video) in cui si vede proprio una Model 3 letteralmente navigare con l’acqua che arriva ai finestrini, scartando a destra e sinistra tutte le altre auto bloccate nell’acqua alta.

Lo stesso autore del video nel post scrive che purtroppo la Tesla non ce l’ha fatta. In realtà è stato smentito poco dopo da un post di un altro utente: era a bordo della Tesla Model 3 in realtà una corsa Uber. Non solo Tesla e il suo autista Uber sono riusciti a portare a destinazione il passeggero, ma nell’abitacolo non è entrata nemmeno una goccia d’acqua.

Non un’auto fuoristrada o preparata ad hoc, ma una Model 3 uscita di serie dalla Gigafactory. Per curiosità viene da chiedersi cosa riuscirà a fare Cybetruck con il pacchetto barca, se e quando sarà disponibile.

