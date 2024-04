Microfono Shure MV7 Plus per stream e podcast, la differenza la fa il software

È da poco arrivato in commercio una specie di Santo Graal per streamer e podcaster: si chiama Shure MV7+ ed è l’evoluzione “Plus” dell’omonimo microfono a trasduzione dinamica, posizionandosi tra i migliori del settore per via delle svariate peculiarità che ci accingiamo a raccontarvi in questo articolo.

Presenta innanzitutto piccoli miglioramenti visibili esteticamente, come ad esempio il pannello touch LED personalizzabile tramite cui mettere il microfono in muto toccando su un punto qualsiasi.

È anche un po’ più lungo del suo predecessore Shure MV7 perché è stato aggiunto dello spazio d’aria tra la capsula e la copertura in schiuma in modo da ridurre gli schiocchi – ovvero le interruzioni vocali, note anche come consonanti d’arresto, o “esplosive”, quei suoni consonantici che vengono registrati quando una parte della bocca si chiude – senza bisogno di usare un filtro antipop.

Il grosso delle novità, che sono poi anche i motivi per cui rappresenta una soluzione altamente performante e interessante anche per chi registra in casa o in mobilità, è dato però dal software.

La vera potenza è nel software

Il centro di tutto è il software Shure MOTIV Mix, che attualmente è possibile scaricare in versione beta per PC Windows e Mac. L’azienda dice di avere grandi progetti per questa app, e c’è chi ipotizza che siano in fase di elaborazione alcune funzioni di podcasting avanzate.

Ma già allo stato attuale concorre pienamente con altri software di categoria, come lo Streamer X di RODE.

Riguardo ad esempio la rimozione degli schiocchi accennata poc’anzi, all’aggiunta di uno spazio d’aria fisico Shure affianca un innovativo Digital Popper Stopper per tenere fuori dalla registrazione qualsiasi suono di questo genere.

Già in questa prima versione, l’app include una funzione di Denoiser in tempo reale, il compressore, il filtro High-Pass, e un nuovo riverbero per la registrazione degli strumenti musicali con la possibilità di scegliere tra tre effetti – Piastra, Sala e Studio.

C’è poi una modalità di Livello automatico che permette al microfono di regolare automaticamente il gain tenendo conto della distanza che c’è tra il microfono e l’altoparlante, del livello di volume sorgente e delle dinamiche della stanza in cui si trova, bilanciando adeguatamente tutti i parametri.

L’avanzata tecnologia di isolamento vocale promessa da questo microfono fa sì che qualsiasi luogo, anche una normalissima stanza di casa, possa trasformarsi in uno studio professionale senza bisogno di chissà quali modifiche.

Con questo software si è anche in grado di gestire fino a 5 canali di registrazione e routing separati, e fondere sorgenti audio per streaming live e registrazioni. E c’è anche una nuova funzione chiamata Soundcheck che permette di testare e ottimizzare le impostazioni prima di cominciare a registrare.

Altro arriverà in futuro – spiegano – tramite gli aggiornamenti di questo software, che dovrebbero restare gratuiti.

Differenze con lo Shure MV7

Come il predecessore Shure MV7 anche il nuovo Shure MV7+ ha le due prese USB e XLR (specifico per il collegamento alle interfacce audio professionali, è un canale passivo separato dalla USB), ma quella di tipo USB anziché essere una microUSB è una USB-C.

Presenta poi una uscita cuffie integrata (jack da 3.5 mm) per il monitoraggio dell’input e la trasmissione audio dal computer host, molto comodo quindi per una traccia di accompagnamento o per usarlo nelle riunioni in videoconferenza.

Offre poi una gamma di risposta in frequenza più ampia: ottimizzata per la ripresa della voce, va dai 50Hz ai 16kHz.

Specifiche tecniche

Lo Shure MV7+ è un microfono dinamico a bobina mobile con un diagramma di rilevamento polare cardioide. Di seguito trovate l’elenco delle principali caratteristiche e specifiche tecniche.

Tipo di Microfono : Dinamico (bobina mobile)

: Dinamico (bobina mobile) Pattern Polare : Cardioide. Concentrato sulla fonte sonora principale e minimizza i suoni di sfondo

: Cardioide. Concentrato sulla fonte sonora principale e minimizza i suoni di sfondo Convertitore A/D : 24 bit, fino a 48kHz

: 24 bit, fino a 48kHz Uscite : USB-C e XLR per massima compatibilità e qualità

: USB-C e XLR per massima compatibilità e qualità Risposta in Frequenza : dai 50Hz ai 16kHz

: dai 50Hz ai 16kHz Impedenza di Uscita : 314 Ohm

: 314 Ohm Sensibilità : -55 dBV/Pa (1.78 mV) a 1kHz

: -55 dBV/Pa (1.78 mV) a 1kHz SPL Massimo : 132 dB

: 132 dB Certificazione MFi : sì

: sì Dimensioni : Lunghezza 153.6mm, Diametro 66.5mm

: Lunghezza 153.6mm, Diametro 66.5mm Peso: 550g

Compatibilità e software

Per quanto riguarda i computer, funziona sulle macchine con Windows 10 (e successive versioni) e sui Mac a partire da macOS 12.

Serve il sopracitato software Shure Motiv Mix che scaricate direttamente dal sito ufficiale (qui).

Datosi la presenza del collegamento USB-C, funziona anche con iPhone e iPad – per i quali è certificato Apple MFi – a partire da iOS 16 con le app Motiv Audio e Motiv Video, mentre con i dispositivi Android 12 e successive versioni tramite le app Motiv e Motiv Video.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo microfono Shure MV7+ è già in vendita, lo trovate anche su Amazon e costa 329 €.

Altro da Shure

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato anche degli Shure MoveMic Two, doppi microfoni wireless per iPhone e Android che si contraddistinguono per le ridottissime dimensioni (sono quasi invisibili) nonostante l’elevata qualità di registrazione, paragonabile a soluzioni concorrenti ben più pesanti ed ingombranti.

