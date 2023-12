Tesla Cybertruck potrà navigare con il pacchetto barca

Tesla Cybertruck è già abbondantemente conosciuto non tanto perché è il primo pickup elettrico del marchio, ma per via delle sue funzioni futuristiche: a queste ora se ne è aggiunta un’altra, ovvero il pacchetto Boat Mod, che trasforma Cybetruck in barca e che permetterà di «attraversare fiumi, laghi e persino mari non troppo mossi».

La Wade Mode disponibile già adesso

Questa impressionante capacità era già stata anticipata l’anno scorso dall’AD di Tesla, Elon Musk, tramite un messaggio pubblicato dal suo profilo su X (ex Twitter); ma conoscendo il personaggio si era pensato potesse essere una delle sue solite esagerazioni.

Fin dal momento della commercializzazione Cybertruck dispone infatti di Wade Mode, una modalità che attraverso la pressurizzazione del pacco batteria, permette al veicolo di guadare le acque. Ma non di navigare.

Cos’è il pacchetto barca Boat mod di Cybertruck

Tuttavia per funzionare come una barca con il Boat mod, annunciato sempre attraverso il profilo X di Musk, va ben oltre in quanto attraverso «un pacchetto (di accessori, ndr)» Cybertruck sarà in grado «Di attraversare almeno 100 metri d’acqua come una barca».

Per lo più – si legge – sarà necessario aggiornare le guarnizioni delle portiere, ma si ritiene che del kit possano far parte anche un’elica montata sul gancio da traino del veicolo e qualche particolare modifica alle ruote così da poter generare la spinta necessaria alla navigazione.

L’annuncio che ritratta precedenti dichiarazioni

La possibilità di attraversare senza problemi 100 metri in mare è sicuramente molto più dell’attraversamento di un torrente o un fiume attualmente garantito dall’ottima impermealizzazione del veicolo.

Ma è anche meno di quanto dichiarato l’anno scorso, quando attraverso un altro messaggio su X il CEO di Tesla assicurava che Cybertruck sarebbe stato in grado di «attraversare il canale tra la Starbase di SpaceX e la South Padre Island», un percorso marittimo ad occhio e croce lungo oltre 450 metri.

Non solo barca, le funzioni esclusive di Cybertruck

Come dicevamo Cybertruck è allo stesso tempo “folle e impressionante” anche per altre funzioni, come ad esempio il cofano con azionamento automatico Powergate, le ruote posteriori sterzanti e la Modalità Bestia: in questo articolo vi abbiamo raccontato le cinque più rilevanti.

