Tesla guida come un umano, è ChatGPT su strada

Ormai ci credevano pochi, finché lo dicevano solo Elon Musk e ingegneri Tesla, viste le pluriennali promesse mancate di Musk, ma ora lo dice anche un importante analista: la guida autonoma Tesla Full Self Driving FSD V12 controlla l’auto come se ci fosse un umano al volante, non solo: sempre secondo l’analista questo per Tesla equivale al suo momento ChatGPT, o come si diceva qualche tempo fa, il suo momento iPhone.

La situazione al momento per Tesla e costruttori di auto elettriche non è felice: la lotta dei prezzi e il rallentamento della migrazione dai combustibili fossili stanno creando non pochi problemi ai costruttori di ogni parte del globo. Tesla ha successo in USA con Cybetruck ma nel resto del mondo se la deve vedere con concorrenti sempre più agguerriti e anche innovativi.

In ogni caso sempre secondo Bradley Gerstner, CEO di Altimeter Capital, Elon Musk e Tesla non temono rivali perché ora la guida autonoma FSD V12 ha compiuto un balzo epocale, arrivando a definire Musk “Il miglior ingegner di prodotto sul pianeta».

Le dichiarazioni del manager sono riportate da Seeking Alpha e anche in una intervista concessa a CNBS. Resoconto e impressioni del giro di prova lasciano pochi dubbi:

“Quando ho fatto un giro di prova, è stato una specie di momento ChatGPT. (Tesla, ndr) ha completamente demolito i precedenti modelli deterministici ed è passata a un modello di apprendimento simulato che, per la prima volta, a differenza di Waymo – che è ancora un modello deterministico – dà la sensazione che ci sia un essere umano alla guida dell’auto”.

L’investitore e gestore di fondi giudica positivamente anche il piano di Elon Musk di proporre la guida autonoma FSD V12 non solo in vendita a 12mila dollari, ma anche in abbonamento mensile da 199 dollari. Paragona questa strategia ad Apple Music Streaming e in generale a mosse che i concorrenti di Tesla non possono copiare facilmente.

«Questo è il tipo di cose che gli altri non possono copiare facilmente. (Elon Musk, ndr) ha messo in circolazione cinque milioni di auto robotiche, raccogliendo dati che stanno addestrando questo modello imitativo; ciò lo rende chiaramente migliore e quasi impossibile da replicare per tutti gli OEM tradizionali».

Questo è il vantaggio competitivo di Tesla ed è in grado di fare la differenza nel tempo rispetto ai costruttori tradizionali che, come già avvenuto per le auto elettriche, all’improvviso si troveranno ancora una volta a dover inseguire Tesla.

Pur essendo un profondo conoscitore di borsa e finanza l’investitore non consiglia di acquistare azioni Tesla ai deboli di cuore, prevedendo come molti altri analisti che ci saranno ancora molti grandi alti e bassi sulla strada del successo. L’impressione che con Tesla FSD V12 ci sia alla guida un umano traspare dal filmato che riportiamo in questo articolo da un post su X di Edge Case.

There is zero room for error here. 😬 The ability for FSD v12.3 to judge if an opposing car is going to stop or go on a yellow light is exceptional. This left on yellow is one of the most risky maneuvers to execute and I’m so glad that the team has worked on getting this… pic.twitter.com/Yfo0w8jf6F — Edge Case (@edgecase411) March 27, 2024

Nel breve video l pilota automatico nell’ultima versione basata su reti neurali, è alle prese con una trafficata strada di Los Angeles dove supera in modo brillante una pericolosa svolta a sinistra con precedenza a due corsie di auto nella direzione opposta. La manovra è perfetta e sembra imitare esattamente il comportamente di un umano.

È chiaro che AI è un bambino prodigio oltre ogni aspettativa: sembra nato ieri che ha già imparato a scrivere, disegnare, creare immagini e ora anche a guidare come un umano. Chissà cosa arriverà a fare da qui alla fine dell’anno.

