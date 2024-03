KAVSUMI QX11, smartwatch a prova di tutto a soli 19 €

In fatto di smartwatch ormai avete l’imbarazzo della scelta, tra modelli semplici con poche funzioni a quelli più tecnologici, con design minimalisti o più particolari. KAVSUMI QX11 si posiziona tra quelli più resistenti, da usare nelle attività particolari o semplicemente per quelli che non vogliono avere l’ansia ogni volta che sbattono l’orologio da qualche parte. Nel caso sappiate che al momento lo trovate in offerta.

Il design è di quello “da uomini duri”, ma non è neppure troppo appariscente. La cassa è da 50 mm, molto robusta tanto che può resistere alla polvere, alle cadute, alle basse temperature ed è impermeabile fino a 3 ATM, e poi usa un cinturino il silicone da 22 mm che è quindi perfetto da indossare anche quando ci si allena. Anche perché può tracciare e riconoscere più di 100 attività sportive differenti, quindi in questo senso è sicuramente un valido alleato.

Può inoltre monitorare la frequenza cardiaca e la saturazione direttamente dal polso, e visto che l’autonomia è piuttosto lunga (parliamo di 30 giorni in standby o 10 di utilizzo quotidiano) si può usare anche per tracciare il riposo e avere dei report del sonno giornalieri. Tramite apposita app è anche in grado di suggerire alcuni esercizi per migliorare la respirazione.

Lo schermo è un pannello IPS TFT da 1,96 pollici a colori e l’interfaccia si controlla sia tramite il touchscreen che attraverso la corona digitale, molto comoda se si indossano guanti o si hanno le mani bagnate.

Ci sono altoparlante e microfono per gestire le chiamate via Bluetooth (5.2) direttamente dal polso (c’è anche la funzione di avvio delle chiamate di emergenza) e caricando la propria musica, si potrà poi ascoltare collegando sempre via Bluetooth un paio di cuffie.

Per finire funziona con tutti gli iPhone a partire da iOS 9 e coi dispositivi Android dalla versione 5 in su.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 166,49 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 88% andando a spendere soltanto 18,97 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.