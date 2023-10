Sconto mini convertitore CarPlay, togliete il filo con 25 €

Avete presente la scocciatura di dover collegare l’iPhone via cavo tutte le volte che desiderate usare il CarPlay in auto? Beh, per renderlo wireless, non dovete spendere centinaia di Euro per acquistare un sistema di infotainment più moderno: ve ne bastano 25, quelli necessari per comprare il mini-convertitore attualmente in offerta.

Fa proprio quel che dice il nome, ovvero converte il sistema di collegamento esistente trasformando in wireless tutti quelli che richiedono che l’iPhone sia collegato alla piattaforma col cavetto. Questo significa che per poter usare il CarPlay vi basterà connettere il telefono alla rete WiFi generata da questo adattatore, e nient’altro.

La duplice comodità sta nel fatto che, una volta connesso alla rete, le volte successive che salirete in macchina non dovrete far altro che lasciare attivo il WiFi: così facendo il telefono si collegherà automaticamente al convertitore e vi sarà subito possibile accedere al CarPlay senza dover tirare fuori l’iPhone, che potrete così lasciare nella borsa o nella tasca del cappotto.

A differenza di altri dispositivi simili, questo ha l’ulteriore vantaggio di essere molto piccolo: misura 5,5 x 2,5 x 1,2 centimetri, quindi non risulta troppo ingombrante, ed è corredato da un gradevole indicatore LED che si può personalizzare scegliendo uno dei 7 colori RGB disponibili.

La forma è tale da offrire anche una buona dissipazione del calore, così da funzionare senza rallentamenti indipendentemente dall’app in uso.

Per la connessione come dicevamo usa la rete WiFi alla frequenza di 5.0 GHz, mantiene i controlli touch originali e funziona con tutti gli iPhone a partire da iPhone 6 e con almeno iOS 10 installato. È compatibile con più di 600 auto e in confezione è presente l’adattatore USB-C così da poterlo collegare agli impianti che non usano la più tradizionale USB-A.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 47,48 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 47% andando a spendere soltanto 25,06 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.