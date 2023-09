Con iPhone 15 Trova nelle vicinanze funziona fino a 60 metri

Apple dichiara che grazie al chip proprietario U2 tutti gli iPhone 15 (standard e Pro) offrono funzioni di localizzazione più precise e con portata fino a tre volte superiore rispetto ai modelli precedenti: lo conferma un video realizzato da Teknófilo in cui iPhone 15 tramite la nuova funzione Trova Amici nelle vicinanze di Apple Dov’è è in grado di localizzare un altro iPhone 15 di un amico a partire dalla distanza di 60 metri, il tutto guidando l’utente con indicazioni precise su distanza e direzione.

Negli iPhone 14 e precedenti dotati di chip Apple Ultra Wideband U1 la distanza massima per poter attivare la funzione Trova nelle vicinanze di Apple Dov’è è di circa 10-15 metri. Questo limite vale non solo per gli iPhone ma anche per tutti i dispositivi Apple dotati dello stesso chip Apple U1, quindi inclusi anche AirTag e Apple Watch serie 8 e precedenti.

Dov’è il chip Apple U2 Ultra wideband

Per poter sfruttare i vantaggi di Apple U2 e della localizzazione di precisione fino a 60 metri al momento è possibile utilizzare esclusivamente iPhone 15 (ne sono dotati tutti i modelli sia standard che 15 Plus, 15 Pro e Pro Max), Apple Watch 9 e Apple Watch Ultra 2.

Tramite Trova nelle Vicinanze, in inglese Precision Finding, sullo schermo vengono visualizzati sia la distanza che la direzione costantemente aggiornati in tempo reale, incluso l’indicatore a freccia che cambia direzione man mano che l’utente si sposta avvicinandosi all’oggetto cercato. Come mostrato nel filmato che riportiamo in questo articolo nei nuovi iPhone 15 all’interno di Apple Dov’è è anche possibile usare la nuova funzione Trova Amici nelle vicinanze con interfaccia e funzionamento molto simili.

Chip Apple U2 per tutte le novità Apple di settembre, tranne una

È probabile che Apple estenderà l’impiego del chip Apple U2 in altri prodotti e dispositivi, forse anche con una nuova versione dell’accessorio trova tutto AirTag. Per il momento però occorre osservare che i nuovi AirPods Pro seconda generazione, quelli con custodia di trasporto USB-C introdotti insieme agli iPhone 15, integrano ancora il chip Apple U1 di prima generazione.

Questo vale anche per Apple Watch SE economico che mette a disposizione solo la funzione Trova iPhone, mentre i modelli superiori Apple Watch Serie 9 e Ultra 2 offrono la funzione Posizione Precisa per iPhone.

