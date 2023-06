Le chiamate satellitari si potranno fare con i tradizionali telefoni 4G

All’inizio di quest’anno, AST SpaceMobile – azienda specializzata in comunicazioni satellitari – con il supporto di AT&T è riuscita a effettuare la prima chiamata vocale bidirezionale via satellite utilizzando semplicemente un Samsung Galaxy S22.

L’annuncio è stato indicato come un passo importante nella possibilità di offrire chiamate da cellulare usando la comunicazione satellitare, e ora AST afferma che sono stati compiuti ulteriori passi per offrire questa tecnologia al pubblico.

Mercoledì 21 giugno, AST ha riferito di avere completato vari test nelle Hawaii, dove gli ingegneri riferiscono di velocità di 10Mbps dal satellite BlueWalker 3 con telefoni a terra sui quali non è stata apportata alcuna modifica. “Riuscire a ottenere velocità di download a doppia cifra nei test da satellite a smartphone, ci porta un passo più vicino per consentire agli utenti negli Stati Uniti di rimanere connessi, indipendentemente da dove si trovano”, ha riferito Chris Sambar, responsabile della rete di AT&T.

Il passo successivo è riuscire a collegare il segnale di un telefono 5G al satellite BlueWalker 3 (BW3), il più grande array di comunicazioni commerciali dispiegato in orbita terrestre bassa. BW3 è progettato per comunicare con i normali telefoni cellulari tramite frequenze standard 3GPP a velocità 5G e a novembre dello scorso anno AST aveva riferito di voler condurre test diretti sui telefoni cellulari in tutti i continenti e di accordi con vari operatori di rete mobile tra cui Vodafone e Orange.

La possibilità di usare la comunicazione satellitare con i tradizionali telefoni potrebbe essere utile per chi ha bisogno di usare il telefono in zone normalmente inaccessibili per la telefonia cellulare, dove non è possibile installare torri cellulari standard. In futuro, tutti gli smartphone potrebbero consente di effettuare chiamate, inviare e ricevere messaggi e sfruttare anche la connettività a Internet senza bisogno di appoggiarsi alle tradizionali infrastrutture con le torri cellulare, e offrire connettività 4G/LTE e 5G anche in aree remote e in paesi in via di sviluppo.