TextSoap 9, nuova interfaccia e supporto Mac M1

Gli sviluppatori di Unmarked Software, hanno rilasciato TextSoap 9, aggiornamento di una apprezzata applicazione Mac che consente di eseguire operazioni di pulizia di vario tipo con i testi.

La nuova versione di TextSoap integra il supporto per i Mac con processore M1, presenta una interfaccia aggiornata (con supporto alla Dark Mode) e offre ancora più funzionalità per la modifica e manipolazione dei testi.

TextSoap (qui il link per il download) può essere sfruttata per elaborare testi di documenti e mail; è una sorta di “candeggiante” per il testo: ripulisce e mette in ordine qualsiasi documento di testo sia questo un file di Word, una email, un documento di TextEdit, di Pages e così via, rimuovendo le spaziature doppie e tutti gli spazi in eccesso, i fastidiosi segni di tabulazione, elimina dalle email i simboli “>>” o ” | ” delle citazioni.

È possibile eseguire automaticamente oltre 100 operazioni standard. Per la maggior parte degli utenti l’utility può essere utilizzata subito fin dall’inizio senza alcun intervento manuale. Invece per gli utenti più esigenti oppure per gli interventi speciali, TextSoap offre la possibilità di personalizzare le funzioni svolte di pulizia a seconda dei casi. È possibile creare strumenti personalizzati e anche gruppi di ripulitori personalizzati che poi possono essere attivati al volo per utilizzarli negli interventi specifici.

TextSoap 9 richiede macOS 10.13 High Sierra o superiore e nel monento in cui scriviamo può essere acquistata direttamente dal sito dello sviluppatore per 45$ (licenza valida per due Mc). Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione dimostrativa.