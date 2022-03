They Call Me Magic è il documentario Apple TV+ su Magic Johnson

Apple ha pubblicato il primo trailer di “They Call Me Magic”, documentario in arrivo su Apple TV+ sulla vita di Earvin Johnson Jr., meglio conosciuto come “Magic Johnson”, ex cestista, allenatore di pallacanestro, imprenditore e dirigente sportivo statunitense, considerato uno dei più grandi giocatori della storia della pallacanestro.

Dallo spot si evince che è un documentario in quattro parti, una miniserie sulla carriera nel basket di Johnson e oltre. Si parte da dove nasce il nomignolo “Magic”, arrivando man mano a sviscerare la sua vita privata come imprenditore, i suoi impegni nella lotta all’AIDS e all’attivismo e in politica.

Il documentario mette insieme vario girato, sue interviste e quelle a vari protagonisti dello sport, inclusi nomi quali Shaquille O’Neil, Michael Jordan, ma anche personalità quali Samuel L. Jackson, LL Cool J e Snoop Dogg, l’ex Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama e altri ancora.

Il documentario è diretto da Rick Famuyiwa, con l’accompagnamento dell’autore Dirk Westervelt e dal direttore della fotografia Rachel Morrison; è prodotto per Apple da XTR e New Slate Ventures, in collaborazione con H. Wood Media and Delirio Films.

“They Call Me Magic” era stata annunciato a febbraio e il trailer è circolato dopo il debutto del documentario nell’ambito dell’SXSW Film Festival 2022. La premiere su Apple TV+ è prevista il 22 aprile

