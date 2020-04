Tim Cook al Tonight Show annuncia una donazione Apple all’OMS

Il CEO di Apple Tim Cook è apparso a sorpresa nella trasmissione The Tonight Show di ieri: l’amministratore delegato si è unito a Jimmy Fallon e Lady Gaga tramite FaceTime, annunciando un’altra consistente donazione di Apple al Fondo di solidarietà COVID-19 dell’Organizzazione mondiale della sanità. L’ennesima iniziativa della multinazionale di Cupertino contro la pandemia in corso.

Il video, che vi mostriamo di seguito, ha toni spensierati, anche se le argomentazioni sono più che serie. Tutto parte da Lady Gaga, che decide di chiamare Cook su FaceTime, con l’obiettivo di confermare la donazione di Apple al fondo di solidarietà contro il COVID-19 dell’OMS.

Naturalmente apprezziamo tutti tutto ciò che Apple ha già fatto per supportare COVID-19. Come CEO di Apple, ti siamo molto grati. Mi stavo solo chiedendo, ieri sera abbiamo parlato di un certo numero per la donazione. Era abbastanza considerevole. Volevo solo assicurarmi che Potevi confermare

Ovvia la risposta di Cook, affermativa. L’importo ufficiale della donazione non è stato dichiarato, ma a marzo Apple ha annunciato di aver donato oltre 15 milioni di dollari per aiuti a chi si occupa di soccorsi contro il COVID-19 in tutto il mondo. La cifra iniziale, con tutta probabilità, è cresciuta sostanzialmente da allora.

Lady Gaga ha promosso richieste di donazioni per il fondo di risposta COVID-19 dell’OMS insieme a Global Citizen. È stato annunciato ieri che Apple trasmetterà in streaming anche il concerto virtuale di beneficienza “One World: Together At Home”, che verrà organizzato dall’OMS e dal Global Citizen.

Il video della partecipazione di Tim Cook al Tonight Show si conclude con Lady Gaga che, scherzando, annuncia il titolo della sua prossima canzone: si chiamerà “Tim Cook”. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, Tim Cook e FaceTime rimandiamo ai rispettivi collegamenti.

