iPad allena il personale medico con il simulatore di ventilatore polmonare

Un simulatore per iPad aiuta gli operatori sanitari a imparare rapidamente come usare i ventilatori polmonari, dispositivi richiestissimi in questi giorni per via dei contagi da coronavirus: negli ultimi giorni i dati della Protezione Civile rilevano una riduzione dei contagi e dei casi più gravi in Italia, ma la situazione rimane critica sia nel nostro Paese che in diverse altre nazioni.

Il simulatore di ventilatore polmonare per iPad è stato inizialmente sviluppato per l’ambito didattico: ora permette di addestrare al volo gli operatori che devono usare i ventilatori polmonari, cruciali per salvare la vita dei pazienti con forme più gravi di COVID-19.

L’app simula dispositivi come l’Hamilton-C6, ventilatore polmonare all’avanguardia prodotto dall’elvetica Hamilton Medical AG, una delle più grandi aziende al mondo del settore. Alla stregua di quanto possono fare i futuri piloti con i simulatori di volo, l’app per iPad permette a professionisti della medicina che non hanno familiarità con i ventilatori meccanici o che semplicemente hanno bisogno di ripassare alcuni meccanismi, di fare pratica con le varie impostazioni senza mettere in pericolo la vita di pazienti reali.

L’interfaccia mostrata sullo schermo è quella di un vero e proprio ventilatore, riferisce Alexander Starcevic, direttore maketing di Hamilton Medical AG intervistato da Cult of Mac, evidenziando che è simulato il comportamento del dispositivo con un paziente virtuale permettendo di capire la risposta alle varie impostazioni.

I ventilatori meccanici consentono di far fluire una miscela di ossigeno e altri gas nei polmoni consentendo l’espirazione; sono dispositivi non complessi da usare ma devono essere calibrati attentamente in modo da non danneggiare strutture e delicati tessuti come quelli polmonari.

Hamilton Medical non è l’unica ad avere creato un simulatore di ventilatore polmonare ma la sua app per iPad e anche per Mac è l’unica disponibile direttamente da un importante produttore di questi dispositivi per una specifica linea di prodotti. Normalmente l’app in questione è sfruttata per l’addestramento in ambienti didattici ma con l’emergenza coronavirus in corso, il simulatore è sfruttato per formare velocemente e direttamente sul campo il personale che non ha familiarità con i meccanismi di funzionamento di questi prodotti.

Il simulatore di ventilatore polmonare Hamilton-C6 per iPad si scarica gratis da questa pagina di App Store: occupa circa 200MB e richiede almeno iOS 9 o versione successive.

