Tim Cook ha visitato l’Ellis Marsalis Music Center di New Orleans

Dopo il discorso ai laureandi dell’Università Tulane (Louisiana), il CEO di Apple, Tim Cook si è recato presso l’Ellis Marsalis Music Center (EMCM) di New Orleans, dove ha incontrato Ellis Marsalis e Harry Connick Jr., due dei fondatori del Centro, ma anche studenti e docenti, annunciando una partnership con il centro, che prevede la donazione di prodotti Apple per produrre musica negli studi EMCM, e la formazione su alcuni software.

“Il Centro costituisce un esempio della creatività unica di questa città”, ha dichiarato Cook a margine della visita. “New Orleans può essere quello che vuole” nel settore della tecnologia, sfruttando in particolare il suo patrimonio culturale unico, ha riferito parlando dell’ambizione della città a diventare un centro tecnologico territoriale.

L’amministratore delegato d Apple, riferisce The New Orleans Advocate, ha ascoltato alcuni studenti suonare in una piccola sala (170 posti a sedere) progettata a livello ingegneristico per focalizzare il suono che è stata aperta nel 2011 dopo sforzi tesi ad assicurare risorse finanziarie per questa e la struttura circostante del Musicians Village. Cook ha trascorso un po’ di tempo con alcuni studenti che hanno mostrato funzionalità audio e video di software eseguiti su computer donati da Apple.

Music and food are the soul of New Orleans. Love seeing the gumbo of arts, learning and technology at the Ellis Marsalis Center for Music where community becomes family. pic.twitter.com/YDk100ZZ3q — Tim Cook (@tim_cook) May 18, 2019

“Avere Tim Cook qui e il suo interesse per il nostro Centro, è qualcosa di davvero enorme”, ha detto Connick. “È un primo passo e speriamo sia l’inizio di una lunga relazione”. Cook ha parlato brevemente del potenziale di New Orleans come hub tecnologico e della necessità di maggiore diversità nell’industria di settore.