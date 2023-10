Tim Cook spiega perché c’è un nuovo iPhone ogni anno

Probabilmente tutti almeno una volta nella vita ci siamo chiesti perché ogni anno Apple lancia un nuovo iPhone ed ora abbiamo finalmente una risposta ufficiale.: l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha parlato proprio di questo nella sua ultima intervista, in cui si è accennato anche al greenwashing e a come Apple stia cercando di ridurre la propria impronta di carbonio.

Questi argomenti potrebbero in effetti cozzare tra loro: come può essere “verde” un’azienda che ogni anno costruisce e cerca di vendere un nuovo iPhone? Eppure, secondo Cook, «per le persone che lo desiderano, avere un nuovo iPhone ogni anno è una cosa grandiosa». D’altronde – dice – il vecchio telefono si può sempre rivendere, se funziona ancora, «e se non funziona abbiamo comunque il modo di smontarlo e di recuperare i materiali per costruirne uno nuovo».

iPhone tra 20 anni secondo Tim Cook

E sempre in quest’ottica Cook ci dice anche che tra 20 o 30 anni secondo lui iPhone sarà «a zero emissioni di carbonio. Penso che ovviamente sarà molto più avanti rispetto a dove si trova oggi, ma non vorrei svelarvi tutti i nostri segreti al riguardo».

Apple accusata di greenwashing

Nonostante questo approccio c’è comunque chi ritiene Apple responsabile di greenwashing (neologismo inglese che potremmo tradurre in ecologismo di facciata), specie dopo gli annunci ambientali riguardo i nuovi iPhone 15.

A queste accuse Cook fa notare che quando Apple dice che sull’orologio è presente il 30% di materiale riciclato, quella è la verità, ed è «una prova» dell’impegno che l’azienda si è presa per ridurre la sua impronta di carbonio.

«Il fatto che abbiamo ridotto drasticamente i trasporti aerei è un’altra azione» volta in questa direzione, così come i restringimenti delle confezioni che consentono di trasportare più dispositivi con un unico pallet e l’eliminazione della plastica, con l’obiettivo di raggiungere le emissioni zero entro il 2030 su tutta la linea.

Anche Tim Cook è ecologico

Anche a livello personale – dice – si starebbe impegnando nello stesso modo. Ad esempio «guido un’auto elettrica, cerco di evitare le bottiglie di plastica, e riciclo: faccio del mio meglio per far si che la mia impronta di carbonio sia inferiore».

