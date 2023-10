Per gli abbonati Apple TV plus Napoleone sarà più bello

Il regista Ridley Scott sta lavorando a un’edizione speciale di Napoleone, il film con la sceneggiatura di David Scarpa, che sarà trasmessa prossimamente su Apple TV+.

Ci saranno infatti due versioni: una cinematografica che sarà distribuita nelle sale (in Italia a partire dal 23 novembre) dalla Columbia Pictures tramite Sony Pictures Releasing, mentre quella che finirà in streaming poco dopo sulla piattaforma di Apple – se non cambiano le cose – dovrebbe durare più di quattro ore.

Praticamente un Colossal come lo sono stati Ben Hur e I Dieci Comandamenti negli anni ’50, ma che in questo caso narrerà la vita e le gesta del leggendario fondatore del Primo Impero francese. Il film era stato scritturato da Apple a gennaio 2021 e in quell’occasione Scott dichiarò:

Napoleone è un uomo da cui sono sempre stato affascinato. E’ venuto fuori dal nulla e ha governato tutto. Ha condotto sempre una guerra romantica con sua moglie Josephine. Ha conquistato il mondo per cercare di conquistare il suo amore e, quando non ci è riuscito, l’ha conquistato per distruggerla e, nel frattempo, si è distrutto.

La prima versione durava circa quattro ore e trenta minuti, ancora troppi per il regista che dice di aver apportato alcuni tagli così da far scendere la durata complessiva a quattro ore e dieci minuti; il Napoleone che invece finirà nei cinema durerà 158 minuti (poco più di due ore e mezza).

Cosa cambierà nella versione estesa

Per mantenere alte le aspettative non è stato specificato in quali contenuti si distringueranno queste due versioni della stessa pellicola, tuttavia in precedenza Scott aveva detto che la versione estesa avrebbe approfondito la vita dell’imperatrice Giuseppina di Beauharnais, prima moglie di Napoleone nonché regina d’Italia dal 1805 al 1809.

Nel film sarà interpretata da Vanessa Kirby, attrice che ha raggiunto la fama internazionale recitando nella serie televisiva The Crown nelle vesti della principessa Margaret, mentre Joaquin Phoenix (conosciuto per aver prestato il proprio volto all’imperatore Commodo nel film Il Gladiatore e, più di recente, per la sua interpretazione del Joker di Todd Phillips) interpreterà Napoleone.

Se volete saperne di più potete leggere un approfondimento qui, dove trovate allegato anche il primo trailer di Napoleone per Apple TV+.