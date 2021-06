Timekettle M2 Translator, le cuffie per tradurre al volo in offerta Prime Day a 69 euro

Il Prime Day Amazon è nel suo pieno, e molte piccole perle rischiano di cadere nell’oblio. Tra queste, gli auricolari Timekettle , che tra le peculiarità supportano la traduzione online bidirezionale in 40 lingue e 93 accenti, tra le quali ovviamente è presente l’italiano, oltre che un numero consistente di lingue straniere da tradurre, come inglese, giapponese, coreano, spagnolo, portoghese, russo, bulgaro, catalano, croato, ceco, danese, olandese, filippino, e chi più ne ha più ne metta.

Nel complesso, gli auricolari propongono 3 diverse modalità di traduzione. La modalità a un tocco, permette con un semplice tap di attivare il rilevamento vocale per tradurre contemporaneamente tutte le frasi pronunciate. La modalità di ascolto consente di posizionare il telefono sul tavolo per catturare brevi conversazioni in un gruppo e ascoltare la traduzione dall’M2 senza disturbare gli altri partecipanti. Ultima, non per importanza, la modalità altoparlante: che sfrutta un auricolare e uno smartphone per conversazioni facili e veloci.

Oltre alla traduzione online, offre anche traduzione offline per sei lingue, grazie alla quale sarà possibile tradurre dal cinese all’inglese, spagnolo, francese, giapponese e russ, senza necessità di internet attivo.

Ovviamente, si tratta di auricolari che offrono anche la normale riproduzione audio, con una buona qualità del suono e tecnologia bluetooth 5.0: Timekettle M2 si serve di codec aptX , offre autonomia fino a 30 ore di riproduzione grazie al case di ricarica, e fino a 6 ore di ascolto e traduzione con una singola carica.

A livello estetico si tratta di cuffie semi in ear; tanto per capirsi, si tratta di auricolari molto simili agli AirPods di Apple, almeno per quanto concerne l’indossabilità.

Solitamente hanno un costo di 99,99 euro, ma per il Prime Day Amazon sono proposte a 69,99 euro. Clicca qui per acquistarle.