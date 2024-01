Tiscali mail problemi in tutta Italia, situazione in miglioramento

A partire dalla notte del 25 gennaio sono aumentate le segnalazioni per problemi di funzionamento al servizio Tiscali mail in tutta Italia: il problema è andato via via aggravandosi nelle prime ore del mattino di venerdì 26 gennaio con un picco si segnalazioni raggiunto intorno alle 9 di questa mattina.

La stragrande maggioranza delle segnalazioni riguarda il mancato funzionamento di Tiscali mail, con l’impossibilità per l’utente di accedere alla propria casella di posta elettronica con un inquietante avviso di account inesistente. Chi invece riesce ad accedere alla casella di posta osserva una pagina che non si carica.

Oltre a Tiscali mail, per oltre il 90% delle segnalazioni, una percentuale sensibilmente inferiore di utenti ha segnalato problemi anche per il collegamento Internet e alla linea telefonica.

Nelle ore trascorse tra l’inizio dei problemi, circa la mezzanotte del 25 gennaio fino alla stesura di questo articolo, intorno alle 13 di venerdì 6 gennaio, non si hanno notizie di annunci o comunicati rilasciati dalla società sulle cause del problema, sulle soluzioni intraprese e una previsione per il ritorno alla normalità.

Le rilevazioni di DownDetector registrano un picco delle segnalazioni nella mattinata di veneerdì 26 gennaio, dopo di che i problemi sembrano diminuire. Anche in assenza di dichiarazioni ufficali di Tiscali al riguardo, la situazione sembra sia in via di graduale miglioramento.

Macitynet tornerà sull’argomento non appena ci saranno novità di rilievo. Tutte le notizie che parlano di Internet sono disponibili da questa pagina di macitynet.