TomTom crea assistente per auto con intelligenza artificiale Microsoft

Gli assistenti vocali tradizionali sono stati superati in un balzo dalle tecnologie di intelligenza artificiale che presto integreranno per ampliare e migliorare in modo sostanziale le proprie funzioni: TomTom abbraccia il cambiamento e annuncia l’arrivo di un nuovo assistente alla guida con Intelligenza artificiale AI sviluppato in collaborazione con Microsoft, quindi con tecnologia ChatGPT – OpenAI.

TomTom ha sottolineato che il suo assistente AI per auto sarà completamente integrato con i sistemi di bordo dei veicoli e offrirà una interazione vocale più sofisticata. In pratica l’utente potrà fare tutto ciò che un guidatore può fare alla guida di un mezzo, solo che potrà farlo senza alzare un dito e senza mai distogliere lo sguardo dalla strada, tutto tramite conversazione naturale.

Questo vale sia per navigazione, indirizzi da raggiungere e tappe lungo il percorso, ma anche per controllare i sistemi di bordo, come regolare la temperatura nell’abitacolo, alzare e abbassare i finestrini, sempre e tutto con voce e conversazione con l’assistente AI TomTom.

La collaborazione con Microsoft porta tecnologie e grandi modelli linguistici AI di OpenAI, oltre all’impiego di prodotti e servizi del colosso di Windows. Infatti TomTom sfrutterà anche il database multi modello Microsoft Azure Cosmos DB e anche le API per lo sviluppo di applicazioni AI Azure Cognitive Services.

Per il momento non ci sono date di arrivo né nomi di costruttori che hanno già annunciato l’adozione, ma secondo TomTom non sembra dovremo attendere molto. L’assistente AI TomTom sarà integrato nel Digital Cockpit, piattaforma di infotainment di bordo open e modulare: i costruttori potranno adottarlo e impiegarlo nelle vetture mantenendo il proprio nome e marchio.

Come molte delle novità in arrivo nel 2024, anche l’assistente AI TomTom per auto sarà mostrato in occasione del CES 2024 che si svolge a Las Vegas dal 9 al 12 gennaio. Trovate tutte le notizie su chatbot e Intelligenza Artificiale nella sezione dedicata di macitynet.