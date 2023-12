Epson estende a 8 anni la garanzia delle stampanti per ufficio

Epson si è imposta il traguardo di diventare una società che non impiega risorse fossili entro il 2050 e già da tempo ha intrapreso diversi passi per raggiungere questo obiettivo, tra cui rientra anche la scelta da poco annunciata di estendere fino a 8 anni la garanzia per le stampanti da ufficio.

Il nuovo programma di estensione della garanzia e sostituzione delle componenti allunga la vita delle stampanti professionali Epson da 5 fino a 8 anni. L’iniziativa rafforza l’impegno di Epson verso la circolarità e la riduzione di rifiuti, oltre a incoraggiare clienti e partner a migliorare le proprie pratiche di sostenibilità.

Tutto ciò è reso possibile dalla tecnologia di stampa a freddo delle stampanti a getto d’inchiostro del marchio. Già nel 2022 il costruttore aveva spiegato come e perché le sue stampanti inkjet consumano e inquinano molto meno rispetto a quelle laser. Sempre per questa ragione Epson ha annunciato l’addio alle stampanti laser nel mese di novembre dello scorso anno.

Infatti la stampa a freddo riduce lo spreco di componenti, aumenta la durabilità e riduce anche la necessità delle ricariche. La semplificazione a livello hardware e il numero inferiore delle componenti rende le inkjet Epson più semplici e meno costose da gestire nell’intero ciclo di vita del dispositivo, sempre rispetto alle stampanti laser.

Per professionisti e aziende l’estensione di garanzia Epson permette di ridurre le sostituzioni di attrezzatura e non solo, come spiega Luca Motta, Head of Business Unit Office Print Organization Epson Italia:

“Estendendo il periodo di garanzia e fornendo un semplice programma di sostituzione dei componenti offriamo ai clienti la certezza di poter utilizzare le stampanti molto più a lungo. Così facendo, prolunghiamo il ciclo di vita e riduciamo la necessità di creare nuovi prodotti e di smaltire quelli vecchi. Lo sappiamo con certezza: i nostri partner di canale e gli utenti finali vogliono poter continuare a utilizzare i prodotti funzionanti di cui sono già in possesso, senza doverli sostituire. In questo modo li aiutiamo a conseguire i loro obiettivi di sostenibilità”.

Henning Ohlsson, CSR Director di Epson Europe aggiunge “Questo nuovo programma ci permette di sfruttare al meglio le risorse e ci avvicina ulteriormente al nostro obiettivo, ovvero non dipendere più da materie prime vergini entro il 2050”.

