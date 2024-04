TON010 converte le vecchie musicassette in MP3

Se avete delle vecchie musicassette, non buttatele via, perché è in promozione un walkman molto particolare perché, oltre a farvele riascoltare, è capace di convertirle in MP3, permettendovi così di recuperare tutta la vostra musica preferita che pensavate di aver ormai perso per sempre.

È doppia quindi la sua doppia funzione nostalgia, perché da un lato appunto potrete tornare in strada, cuffiette nelle orecchie (in confezione ce ne sono un paio, ma usano lo spinotto jack da 3,5 mm quindi potete metterci anche le vostre che avete già a casa), riascoltando le musicassette che avevate comprato o registrato a suo tempo.

Dall’altro tutta questa musica vi permette di portarla sul computer e quindi sullo smartphone o su lettori portatili, rendendola potenzialmente “immortale”, perché mentre il nastro delle musicassette tende ad usurarsi dopo ogni ascolto, come sappiamo bene con il digitale questo problema non sussiste. Così una volta convertita la musica, potrete trasferirla sui vostri dispositivi, farne una copia qua e là, cloud compreso, e salvo cataclismi non la perderete mai più.

In dotazione c’è anche un CD col software per la conversione delle musicassette, che possono essere riversate sia nel formato WAV, sia nel più diffuso MP3, che offre una maggiore compressione pur mantenendo un buon livello di qualità audio.

Per quanto riguarda questo walkman facciamo infine notare il particolare design: la scocca infatti è completamente trasparente, lasciando così intravedere non solo la circuiteria e la componentistica interna, ma anche la stessa musicassetta inserita al suo interno.

Si può alimentare sia con due batterie stilo AA, sia sfruttando la presa USB-C. E per finire, misura 12 x 8 x 3 centimetri circa e pesa intorno ai 170 grammi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 63,01 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 78% andando a spendere soltanto 13,66 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.