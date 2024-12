TONOR K20, impianto karaoke portatile con audio HD e Luci LED

Pubblicità

Ecco un impianto karaoke completo per chi ama cantare e divertirsi in compagnia: il TONOR K20, grazie anche al suo design portatile, è infatti un ottimo sistema per fare un karaoke di qualità sia in casa che all’aperto.

Ottimo per feste, picnic, eventi e serate tra amici, usa un subwoofer da 8 pollici e due tweeter da 3 pollici per offrire un suono stereo HD con una potenza di picco fino a 250 Watt.

Grazie alla struttura in legno che – spiega l’azienda – riduce la distorsione e migliora la qualità dei bassi, l’audio che ne risulta è chiaro e potente, senza alcuna perdita di dettaglio. La scelta del legno, infatti, permette di ridurre le vibrazioni e la risonanza, garantendo una resa audio pulita e bilanciata.

In dotazione ci sono anche due microfoni wireless con una portata di 30 metri, perciò è possibile usarli liberamente senza il fastidio dei cavi. A tal proposito facciamo anche notare che l’apparecchio è dotato di portamicrofoni dove riporli quando non si usano, evitando così che si possano perdere o danneggiare.

Interessante anche dal punto di vista estetico: il sistema è infatti equipaggiato con luci LED colorate che si sincronizzano con la musica, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. A questa si aggiunge la strobosfera integrata che permette di trasformare ogni esibizione in un piccolo show, creando una simpatica atmosfera da discoteca.

Per quanto riguarda la connettività c’è il Bluetooth 5.0 e gli ingressi per schede microSD, dispositivi USB e presa AUX per cavi jack da 3.5 mm.

È infine alimentato da una batteria ricaricabile da 7.000 mAh che promette 12 ore di riproduzione continua, e monta ruote girevoli e una barra telescopica per poter essere spostato comodamente.

Dove comprare

TONOR K20 costa 189 € e lo potete comprare anche su Amazon. Al momento proprio qui è in corso una promozione che vi permette di risparmiare ulteriori 30 € attivando la casella coupon in fase di acquisto. Se lo acquistate in queste ore arriva prima di Natale.

A tal proposito vi ricordiamo che potete usare iPhone e iPad come fonte audio per i vostri karaoke datosi che a partire da iOS 16.2 l’app Musica di Apple è diventata appunto anche karaoke se siete iscritti ad Apple Music.

Se invece preferite usare il computer, allora date un’occhiata alla nostra guida dove vi spieghiamo come visualizzare i testi stile karaoke a tutto schermo con Apple Music su Mac.