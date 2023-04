Come visualizzare i testi stile karaoke a tutto schermo con Apple Music su Mac

Da dicembre dello scorso anno Apple Music offre Sing, una funzione integrata nel suo servizio di musica in streaming che permette agli utenti di cantare le canzoni preferite con voci regolabili e testi in tempo reale. È possibile visualizzare i testi in vari modi, eseguire duetti, cantare nei cori e altro ancora, il tutto integrato nell’esperienza dei testi di Apple Music.

Dall’app per iOS, iPadOS è in qualunque momento possibile vedere i testi visualizzati in perfetta sincronia con i brani preferiti mentre si ascoltano, riga per riga e beat-by-beat: basta scegliere l’icona “testo” zone inferire dello schermo; è anche possibile regolare le tracce vocali, trascinando un cursore dedicato verso l’alto o verso il basso.

Anche dall’app per macOS è possibile visualizzare i testi in tempo reale e regolare la voce e, volendo mostrare il testo stile karaoke a tutto schermo.

Per farlo – spiega il francese Macg – basta selezionare il brano da riprodurre, cliccare sull’icona al centro in alto (quella con la copertina del brano) per attivare la finestra del mini player.

Dopo la visualizzazione del mini player è possibile attivare la visualizzazione dei testi.

Ora se si tiene premuto a lungo sul pulsante verde e si seleziona “Attiva modalità a tutto schermo“: l’effetto sarà simile a quello che è possibile ottenere su Apple TV; per uscire da questa modalità basta premere “Esc” oppure puntare il cursore del mouse verso l’alto per far comparire di nuovo i pulsanti e premere ancora il pulsante verde.

Ovviamente vale per i brani (sono tantissimi) che offrono di serie i testi.

