Con iOS 16.2 l’app Musica diventa anche karaoke

Tra le novità di iOS 16.2 c’è una sorta di “modalità karaoke” per l’app Musica. La novità è integrata nella sezione “Apple Music Sing”; la nuova funzione, spiega Apple, permette di regolare il volume del cantato e intonare, sillaba per sillaba, i testi di milioni di canzoni sincronizzati in tempo reale con le voci originali.

È possibile far partire un duetto con un’altra persona, alternandosi o armonizzando su cori e strofe separate.

Apple ha predisposto playlist pronte per Sing, adatte a qualsiasi occasione e canzoni catalogate per decennio e genere.

La funzionalità Sing è disponibile per chi dispone di un abbonamento a Apple Music, e usi la versione più recente dell’app su iPhone, iPad e Apple TV.

Per iniziare basta aprire l’app Musica, scegliere il pezzo da riprodurre. Nella parte inferiore dello schermo basta toccare il brano in riproduzione nell’angolo in basso a sinistra e poi toccare l’icona del testo per attivarne la sincronizzazione. Nella parte superiore delle impostazioni di controllo musica è possibile toccare l’icona del microfono e far scorrere il cursore per regolare il volume del cantato.

Apple Music Sing è supportato su iPhone 11 e modelli successivi o iPhone SE (3a generazione) con iOS 16.2 o versioni seguenti, iPad Pro 11 (3a generazione e seguenti), iPad Air (4a generazione e seguenti), iPad mini (6a generazione e seguenti) o iPad (9a generazione e seguenti) e su Apple TV 4K (3a generazione).

Apple ha indicato alcuni dettagli alla stampa statunitense, spiegando che al lancio la funzione Sing sarà disponibile su una parte sostanziale del catalogo di Apple Music (Cupertino riferisce che la funzione è disponibile con l’80% dei brani a catalogo; la compatibilità crescerà in futuro e sono previste ulteriori migliorie). Si tratta in ogni caso di una novità interessante, con funzionalità che distinguono lofferta di Apple dalla concorrenza, dopo l‘audio spaziale e l’audio (AAC).