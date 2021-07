Too Good To Go, l’app che combatte gli sprechi di cibo

Mangiare bene spendendo poco: è questo il motto di “Too Good To Go”, un’applicazione che si pone il duplice obiettivo di combattere gli sprechi di cibo permettendo di acquistare una magic box con l’invenduto del giorno evitando allo stesso tempo che venga buttato via.

Da un lato quindi l’app aiuta ristoranti, forni, bar, supermercati, pasticcerie, hotel, a ridurre il cibo in eccesso a fine giornata, dall’altro chi la installa ha la possibilità di assicurarsi un buon pasto con prezzi che oscillano tra i 2 e i 6 euro, tutelando l’ambiente e contribuendo così alla lotta agli sprechi. «Ogni anno, un terzo di tutto il cibo prodotto nel mondo viene buttato» scrivono gli sviluppatori dell’app nella descrizione su App Store «Con Too Good To Go vogliamo mettere fine agli sprechi e contribuire a creare un mondo in cui il cibo prodotto è solo il cibo consumato».

L’app sfrutta la posizione GPS per rintracciare i locali nelle vicinanze che hanno aderito a questa iniziativa: avviandola è possibile effettuare una ricerca oppure sfogliare direttamente i pasti pronti al ritiro ed effettuare subito l’ordine, selezionando la fascia oraria preferita per andarli a prendere e dare così il tempo di preparare il pacchetto.

Si può effettuare una ricerca per zona per scoprire novità mai provate prima oppure ordinare direttamente dai posti che già si conoscono: si può anche creare creare una lista con i locali preferiti all’interno dell’app, così da ritrovare con più facilità le offerte speciali pubblicate quotidianamente.

Dal punto di vista della privacy, l’app raccoglie un’infinità di dati, alcuni dei quali collegati anche all’identità dell’utente, ma è il prezzo da pagare per poter accedere a questo genere di scontistica. La versione attualmente distribuita è la 21.6.3 e richiede circa 200 MB di spazio su disco per poter essere installata. Per funzionare inoltre serve almeno la versione 10.3 di iOS o iPadOS.

Too Good To Go attualmente occupa il secondo posto nella categoria “Cibi e bevande” dell’App Store: si scarica gratis in versione universale per iPhone e iPad.