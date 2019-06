Torna il campo estivo Apple per ragazzi, iscrizioni dal 17 giugno

Torna anche quest’anno l’iniziativa del Campo Estivo Apple, dedicata a ragazze e ragazzi fra gli 8 e i 12 anni, chiamati così a scatenare la propria creatività con progetti divertenti che variano dal video al coding, dalla musica al design. Ecco i dettagli dell’iniziativa, e le date entro cui iscriversi per partecipare all’evento facente parte dei programmi Today at Apple.

I ragazzi e le ragazze che partecipano al Campo Estivo Apple 2019 possono divertirsi a comporre musica o a realizzare un film, imparare a scrivere codice o esplorare il mondo dell’arte e del design. E’ dedicata a ragazzi dagli 8 ai 12 anni e l’iscrizione è assolutamente gratuita. Avrà durata di tre sessioni, ciascuna delle quali sarà da 90 minuti.

Si svolgerà presso gli Apple Store, dove tutti i partecipanti dovranno essere accompagnati da un genitore o tutore per l’intera durata del Campo Estivo. Le iscrizioni potranno avvenire dal 17 giugno, e sarà gestibile dalla pagina di prenotazioni, raggiungibile a questo indirizzo. Dopo aver effettuato la registrazione, l’utente dovrà aspettare una mail di notifica, oppure recarsi sulla stessa pagina di registrazioni per verificarne l’esito.

Per vedere tutti gli altri eventi Apple, suddivisi per zona, data e categoria, il link da seguire è questo. Apple ci ricorda che esistono sessioni creative di artisti, professionisti e innovatori praticamente tutti i giorni, in tutti gli Apple Store.