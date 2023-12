Toyota svela Yaris Cross e il prototipo SUV elettrico compatto

In occasione dell’evento Kenshiki Forum, Toyota ha presentato la sua gamma di veicoli, compreso Yaris Cross, che offre prestazioni più elevate grazie a un propulsore Full Hybrid e molto somigliante, un SUV compatto tutto elettrico previsto per il 2024.

Yaris Cross si affianca alla nuova Yaris con l’offerta di propulsori “dual hybrid” adottando la tecnologia Full Hybrid-Electric Toyota di quinta generazione con un nuovo powertrain, “Hybrid 130”, offrendo una scelta più ampia ai clienti del segmento B-SUV che scendono da un segmento superiore, promettendo assenza di compromessi in termini di prestazioni.

Il sistema Full Hybrid da 1,5 litri vanta un nuovo powertrain con un motore-generatore elettrico (MG1) più grande e potente. Questo, insieme alle regolazioni dell’unità di controllo della potenza (PCU), secondo il produttoee offre un aumento del 14% della potenza totale del sistema, da 116 CV / 85 kW a 132 CV / 97 kW.

Allo stesso tempo, la coppia del motore MG2 è stata aumentata su tutta la fascia di regimi, con un aumento massimo del 30% da 141 a 185 Nm. I risultato è un’accelerazione più brillante, con il tempo da 0 a 100 km/h ridotto di mezzo secondo a 10,7 secondi e il tempo nell’80 – 120 km/h ridotto di 0,4 secondi a 8,9 secondi.

Le prestazioni del motore termico, del motore elettrico e della batteria ibrida sono state migliorate. Il nuovo propulsore Hybrid 130 sarà introdotto su diversi allestimenti della gamma, tra cui la nuova Premiere Edition e GR SPORT. La gamma continuerà a offrire il consolidato sistema ibrido da 116 CV / 85 kW, ora noto come “Hybrid 115”.

Yaris Cross beneficia di una serie di misure aggiuntive per ridurre il rumore e le vibrazioni: è stato aggiunto un ammortizzatore a smorzamento variabile al supporto motore sul lato sinistro, mentre sul condotto di aspirazione è stato montato un risonatore;

Il pannello fonoassorbente del cruscotto è stato cambiato, passando da una costruzione a strato singolo a una a tre strati; e un ulteriore strato di feltro è stato aggiunto al pannello superiore del cofano. Per mitigare il rumore generato da vento e rotolamento degli pneumatici, vengono ora utilizzati vetri più spessi per il parabrezza e per i finestrini laterali anteriori e posteriori.

User experience digitale

Il digital cockpit può essere configurato e personalizzato in base alle preferenze del conducente. I display sono da 7 o 12,3 pollici per la strumentazione digitale e 9 o 10,5 pollici per il touchscreen multimediale, a seconda dell’allestimento.

Non manca il riconoscimento vocale potenziato, e l’assistente di bordo Hey Toyota” in grado di riconoscere il linguaggio e richieste colloquiali. Ad esempio, basta pronunciare “Hey Toyota, ho freddo” per aumente automaticamente la temperatura del climatizzatore.

Sul versante connettività l’integrazione con lo smartphone wireless prevede sia il supporto per Apple CarPlay, sia per Android Auto. Interessate i supporto alla Smart Digital Key: collegata all’app MyT, consente a un massimo di cinque utenti di accedere al veicolo utilizzando il proprio smartphone. Lla chiave digitale può essere utilizzata per bloccare, sbloccare e avviare il veicolo, senza che sia necessario estrarre il telefono dalla borsa o dalla tasca dell’utente).

La chiave è compatibile con i dispositivi Apple e Android ed è di serie sulla Premiere Edition. Nel prezzo di acquisto dell’auto è incluso un anno di connessione. L’app MyT offre altre utili funzioni, tra cui il blocco/sblocco a distanza, l’attivazione da remoto del climatizzatore e l’attivazione delle luci di emergenza per aiutare a localizzare il veicolo, ad esempio in un parcheggio affollato.

Toyota Urban Suv concept, prototipo SUV elettrico compatto

Nell’ambito della stessa manifestazione, Toyota ha presentato anche il prototipo Toyota Urban Suv Concept, un SUV elettrico e compatto, di fatto una Yaris Cross in versione totalmente elettrica ma leggermente più grande, e che dovrebbe essere più accessibile con una tipologia di accumulatori: una variante a prezzo minore e capacità standard (da città), e l’altra con prezzo superiore ma autonomia estesa. L’arrivo sul mercato è previsto entro il 2024.

Per tutte le notizie che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.