Whatsapp condivide foto e video in qualità originale

WhatsApp sta implementando una nuova opzione che permette agli utenti di iPhone di condividere foto e video sulla piattaforma di messaggistica nella loro qualità originale.

Come scoperto da WABetaInfo, il registro ufficiale delle novità e dei cambiamenti incluso nell’aggiornamento 23.24.73 di WhatsApp su App Store afferma che gli utenti ora possono “inviare facilmente media in qualità originale come file”.

L’aggiornamento segue l’aggiunta di una recente funzione che permette agli utenti di WhatsApp di inviare media in alta risoluzione o “qualità HD”. Sebbene questa sia stata un’ottimizzazione che ha affrontato il limite di condivisione dei media a bassa qualità del servizio, comporta comunque la loro compressione.

L’ultima funzione di WhatsApp, invece, evita completamente la compressione consentendo di condividere foto e video come file, preservandone la qualità originale.

Il changelog di WhatsApp aggiunge che la nuova opzione verrà implementata “nelle prossime settimane”, quindi alcuni utenti potrebbero non vederla immediatamente sul proprio dispositivo.

Come condividere file originali

Ecco come condividere video e foto con qualità originale, inviandole come file:

Aprire una chat esistente su WhatsApp o avviarne una nuova;

toccare l’icona “+”, a sinistra del campo di input del testo;

toccare Documento ➝ Scegliere Foto o Video da condividere;

scegliere i media che si desidera inviare, quindi confermare toccando la freccia blu;

Ovviamente, come ricorda macrumors, sussiste sempre il limite di 2 GB per singolo file che è possibile inviare con questo meccanismo. Tuttavia, per la maggior parte dei contenuti multimediali non sarà certamente un problema.

Quando i file vengono inviati, le anteprime dei media non vengono mostrate nella finestra della chat, ma il destinatario può toccare i file per visualizzarli. Peraltro, WhatsApp sta anche testando la stessa funzione per Android, anche se non ci sono ulteriori informazioni su quando la funzione sarà disponibile al grande pubblico.

A proposito di Whatsapp

Se volete silenziare le chiamate da sconosciuti su WhatsApp, qui trovate la nostra guida. Avete letto cosa succederà a WhatsApp, Telegram e Messaggi nel Regno Unito?