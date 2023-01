Tre giochi al prezzo di due e i due che pagate sono già scontati su Amazon

Tre al prezzo di due scontati, oppure comprando due giochi in sconto il terzo è in regalo: mettetela come volete, ma il succo della promozione attiva su Amazon fino all’8 gennaio è proprio questo ed è valido su un corposo elenco di titoli tra cui scegliere.

Come funziona

C’è sostanzialmente una pagina aperta appositamente per l’occasione dove trovate elencati un’infinità di giochi da tavolo, di carte e di società adatti a tutte le età che vengono proposti in sconto: basta aggiungerne tre nel carrello e il prezzo di quello più economico viene tolto dall’ordine, col risultato quindi che se ne pagheranno soltanto due ma a casa arriveranno tutti e tre.

Per beneficiare di questa promozione non bisogna aggiungere particolari codici o eseguire strane procedure: è sufficiente accedere a questa pagina, aggiungere tre degli articoli elencati e, al termine, selezionare l’opzione Vai al carrello: lo sconto sarà automaticamente applicato all’ordine nella fase finale del processo di acquisto.

I termini dell’offerta

Come dicevamo l’offerta resterà attiva soltanto fino all’8 gennaio e si applica esclusivamente all’acquisto dei prodotti venduti e spediti da Amazon contrassegnati dal logo dell’offerta. Ovviamente non comprende i Warehouse Deals di Amazon né i prodotti venduti da terzi.

Chiaramente i prodotti devono essere acquistati con un unico ordine e spediti con un’unica modalità di spedizione verso un solo indirizzo: non è possibile separare le spedizioni, quindi se state pensando di regalarne qualcuno vi conviene prima farveli recapitare a casa e optare poi per una nuova spedizione e/o consegna a mano.

A tal proposito va inoltre ricordato che le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non sono inclusi nell’offerta: ricordiamo comunque che per non pagare la spedizione vi basta superare i 29,99 € nel carrello.

Allo stesso modo in caso di cancellazione anche parziale dell’ordine da parte del cliente o di restituzione di uno degli articoli promozionali, Amazon si riserva il diritto di trattenere dal rimborso un ammontare pari allo sconto ricevuto.