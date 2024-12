Tre nuove stazioni radiofoniche su Apple Music

Pubblicità

Apple ha lanciato tre nuove stazioni radio dal vivo su Apple Music. È possibile “sintonizzarsi” su Apple Música Uno, Apple Music Club e Apple Music Chill, oltre a Apple Music 1, Apple Music Hits e Apple Music Country, e ascoltare programmi radio live gratuitamente, anche senza abbonamento, su Apple Music Radio.

Dal lancio nel 2015, Apple Music Radio ospita una programmazione esclusiva curata da esperti a livello mondiale e contenuti non disponibili altrove, fra cui interviste con artisti di fama planetaria e programmi condotti e ideati da chi fa musica in prima persona.

“La musica è fondamentale per la nostra salute e la nostra felicità, e con Apple Music Radio si ha la sensazione che la musica sia sempre lì per noi, sempre accesa, in attesa che ci si connetta”, ha dichiarato Zane Lowe, Global Creative Director di Apple Music e Lead Anchor di Apple Music 1. “In un mondo di AI e algoritmi, Apple Music Radio è in diretta. È fatta da persone vere, una sorta di evento condiviso, e sono davvero entusiasta di estendere questa esperienza ad ascoltatori e ascoltatrici di tutto il mondo con tre nuove stazioni.”

Apple Música Uno

Apple Música Uno ruota attorno alla grande varietà di stili in cui si declina la musica latina nel mondo. a superstar latina Becky G è la prima conduttrice ufficiale dell’emittente, mentre gli esperti Rauw Alejandro e Grupo Frontera condurranno programmi speciali. Ogni giorno, a dare il benvenuto a chi si sintonizza saranno Evelyn Sicairos e Lechero, due personalità radiofoniche di spicco che con il loro mix di energia e passione per la musica e connessioni interculturali definiranno il tono all’intera stazione. Ognuno avrà un proprio programma che andrà in onda cinque giorni alla settimana: Sicairos sarà al timone di “La Oficial Radio” mentre Lechero sarà la voce di “¡Dale Play! Radio”. La programmazione includerà “Puro Pop Radio”, basato sull’omonima playlist, mentre nel fine settimana prenderà spunto dalle playlist “Festa cumbia”, “Canzoni messicane” e “Por Siempre: successi in spagnolo”.

Apple Music Club

Apple Music Club è dedicata a chi ama la dance, la musica elettronica e la club culture. Ma è anche molto di più. Che sia a Berlino, Brooklyn, Londra o Tokyo, ogni festa o serata in discoteca a un certo punto finisce. Ma su Apple Music Club il party è h24, tutti giorni, con un set frutto di una selezione dei mix di DJ e locali di tendenza da tutto il mondo. Tim Sweeney e NAINA faranno da guida, spaziando dal circuito dei festival all’underground, e saranno disponibili anche come DJ Mix su Apple Music.

Apple Music Chill

Apple Music Chill è presentata come “una via di fuga, un rifugio, un’oasi sonora, un luogo in cui ritirarsi nel corso della giornata”. È una stazione radio dedicata “a uno stato d’animo”. La programmazione prevede un flusso continuo di brani chill di tutti i generi, intervallati da momenti di riflessione “per ricordare a chi ascolta di prendersi qualche istante per ritrovare il proprio centro e la calma”. L’obiettivo è offrire una parentesi di tranquillità, uno spazio accogliente in cui potersi fermare e con contenuti curati da persone competenti.