Nilox svela quattro action cam per tutte le tasche e risoluzioni

Nilox presenta una nuova serie di action cam dedicate ai social e ai creatori: si tratta dei quattro nuovi modelli X-Snap, V1 Flip, 4Kubic e 4K Diveper per tutte le tasche e tutte le risoluzioni, ovviamente da utilizzare anche nelle situazioni più estreme.

La nuova gamma mantiene le performance elevate dei modelli precedenti di cam Nilox, come video 4K a 30 frame al secondo, stabilizzazione elettronica integrata, foto 20 MP e lente ultra grandangolare da 170°.

Nilox X-Snap

X-Snap, l’entry level del gruppo, è dotata di un display da 2 pollici, consente di registrare video stabilizzati fino a 4K30 e scattare foto con una risoluzione fino a 20 megapixel. E’ dotata di nuovo ingresso USB-C ed è ideale per quanti vogliono condividere foto e video sui social.

Questo anche grazie alla Nilox App, disponibile per dispositivi iOS e Android, che permette di scaricare i propri contenuti e creare in pochi passi divertenti video da mostrare ai propri amici.

Offre un obiettivo grandangolare a 170° ed è dotata di accessori già inclusi nella confezione, come la custodia waterproof e la seconda batteria. X-Snap è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di: €69,95.

Nilox V1 FLIP

NILOX V1 FLIP permette di cambiare prospettiva grazie al flip display. Questa cam, in sostanza, offre uno schermo regolabile che consente di registrare video e scattare foto in modalità selfie. Propone una lente da 170°, senza rinunciare alla stabilizzazione elettronica per sequenze video fluide fino alla risoluzione 5K, sempre a 30 fotogrammi al secondo.

NILOX V1 FLIP viene venduta con la custodia waterproof per registrare fino ad una profondità di 30 metri aott’acqua. In confezione anche una seconda batteria inclusa. NILOX V1 FLIP è disponibile a €119,95.

Nilox 4Kubic

Dotata di doppio schermo a colori, Nilox 4Kubic è in grado di registrare video in 4K30 e scattare foto a 20 megapixel. La cam include nuove funzionalità, tra cui la modalità Loop Recording, che permette la registrazione continua, sovrascrivendo l’inizio del video per consentire l’acquisizione di nuove riprese, e il Timelapse, che registra fotogrammi video a intervalli prestabiliti.

Tra le novità più rilevanti di questo modello il microfono wireless che permette di realizzare video anche in ambienti rumorosi fino a una distanza di 15 metri. Viene venduta con la cover per registrare fino a 30 metri di profondità. Il modello Nilox 4Kubic è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di €109,95

Nilox 4K DIVE

Il modello di punta della serie è la nuova 4K DIVE che può raggiungere i 10 metri di profondità senza custodia, arrivando a 30 metri con la cover in dotazione. Ancora, tra le caratteristiche spicca il doppio schermo a colori, di cui quello posteriore touch. Sensore da 170° e risoluzione fino a 4K60 con stabilizzatore elettronico.

E’ provvista di una memoria fino a 128 GB e di due batterie dalla capacità di 1.050 mAh per evitare lo spegnimento nei momenti migliori. Inoltre, 4K DIVE è una action cam smart, utilizzabile anche da remoto: grazie alla connettività Wi-Fi e all’applicazione dedicata.

4K DIVE è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 199,95 €.

Tutte le action Cam e gli altri prodotti Nilox sono disponibili nel negozio del marchio su Amazon

