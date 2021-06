MacBook Pro e Mac mini M1X previsti entro fine anno

Alla vigilia di WWDC21 sono fiorite innumerevoli anticipazioni sui nuovi portatili Apple, ma le macchine non sono state presentate: ora un altro leaker anticipa che sia i MacBook Pro che Mac mini con processore Apple Silicon M1X saranno introdotti dalla multinazionale di Cupertino negli ultimi mesi di quest’anno.

Su macchine e modelli la stragrande maggioranza delle previsioni concorda, non invece sulle tempistiche. L’attendibile Mark Gurman ha recentemente indicato che Apple potrebbe lanciare i nuovi MacBook Pro al più presto già entro l’estate, lasciando però sottinteso che Cupertino potrebbe posticipare. Alle difficoltà tradizionali nel carpire i piani interni di Apple, quest’anno si aggiunge la scarsità globale di chip che può costringere i costruttori a rivedere i propri piani, questo anche se Apple sembra tra i colossi hi-tech meno colpiti dal problema degli approvvigionamenti di parti e componenti.

Invece secondo il leaker che si firma Dylandkt, che in precedenza ha previsto correttamente dettagli di iMac M1 e iPad Pro 2021, sia MacBook Pro che Mac mini M1X potrebbero arrivare tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Come anticipato l’identikit delle macchine risulta sostanzialmente identico a quanto già emerso più volte.

MacBook Pro 14” e 16” sono attesi con design rivisto con bordi più piatti, cornici più sottili e più connessioni, incluso il ritorno di MagSafe per la ricarica, porta HDMI e alloggiamento schedine di memoria SD. Il leaker indica anche che non è in arrivo un nuovo iMac Pro, ma che Apple potrebbe introdurre nuovi Mac mini M1X in contemporanea con i MacBook Pro.

Macbook Pro 14 and 16 are definitely coming Q4 of 2021. Either late October or early November. — Dylan (@dylandkt) June 17, 2021

Grazie alla nuova evoluzione in arrivo con Apple Silicon M1X Cupertino potrà offrire più canali e porte Thunderbolt, più core di calcolo e per la grafica GPU, supporto per più monitor esterni e in generale consumi di energia e prestazioni superiori. Infine sia MacBook Pro che Mac mini M1X sostituiranno a listino i modelli più costosi che attualmente Apple continua a proporre con processori Intel.

Tutto quello che sappiamo del processore Apple M1X per Mac è in questo articolo, invece tutte le notizie che parlano dei Mac ARM sono disponibili qui.