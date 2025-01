Utenti smartwatch Garmin lamentano blocco dispositivi con triangolo blu della morte

Pubblicità

Alcuni utenti di smartwatch Garmin lamentano il “briccaggio” dei loro orologi da polso, un blocco che impedisce di eseguire qualsiasi operazione, oppure un continuo riavvio, un loop senza fine, con il display del dispositivo che mostra un triangolo azzurro (“Il triangolo blu della morte”).

Lo riferisce il sito statunitense The Verge spiegando che il problema è stato notato da utenti di differenti nazioni e con differenti tipologie di dispositivi. Sul subireddit (aree di interesse di Reddit) r/Garmin il problema è lamentato da utenti di dispositivi delle lineup Epix, Venu, Forerunner, Descent e Fenix.

Garmin è a conoscenza del problema (che sembra legato all’avvio del GPS) e nel momento in cui scriviamo sulla home page della sezione del loro sito dedicato al supporto tecnico appare il messaggio: “Siamo a conoscenza di problemi che causano il blocco di alcuni dispositivi sulla schermata di avvio o su un triangolo blu. Per risolvere il problema, tieni premuto il pulsante di accensione finché il dispositivo non si spegne, quindi riaccendilo e sincronizzalo con l’app Garmin Connect o Garmin Express. Se questo non risolve il problema, fai clic qui per ulteriori informazioni”, rimandando a un documento di supporto tecnico nel quale però si spiega che il fix potrebbe essere temporaneo.

Garmin investigating reports of watches displaying 'blue triangle' bug during GPS activitieshttps://t.co/LHZFEMHsZx#garmin — Tech-Issues Today (@TechIssues2day) January 28, 2025

Il problema, come accennato, sembra legato al GPS: utenti con questa funzionalità disattivata a quanto pare non riscontrano l’inconveniente.