Tribit Xfree Move, cuffie per ragazze alla moda in offerta a 22,78 euro

Sono senz’altro diverse dal solito le cuffie Tribit XFree Move, che si fanno notare per la vistosa colorazione rosa confetto e che al momento con un codice sconto si comprano in offerta a 22,78 euro.

Questa colorazione le rende prettamente indicate per un pubblico femminile alla ricerca di un dispositivo alla moda per ascoltare comodamente la propria musica. Come abbiamo largamente spiegato nella nostra recensione, che vi invitiamo a leggere per saperne di più, tra i punti di forza c’è la possibilità di collegare le cuffie via cavo a qualsiasi smartphone ma anche a lettori MP3 e player multimediali senza connessione Bluetooth.

Questa risulterà una valida soluzione anche per non interrompere l’ascolto musicale nel caso in cui dovesse improvvisamente esaurirsi la batteria: il cavo infatti permette di usarle anche in assenza di energia.

Le Tribit XFree Move in promozione sono cuffie di tipo over-ear buona qualità, eleganti e molto comode da usare. Per design e colorazione sono principalmente indicate ad un pubblico femminile, come più volte sottolinea anche la stessa azienda attraverso le proprie immagini pubblicitarie.

Il prezzo di listino è di circa 27 euro ma al momento se si inserisce il codice TRIBIT20IT nel carrello si risparmia il 15% pagandole soltanto 22,78 euro.