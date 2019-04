Trump al CEO di Twitter: «Perdo troppi follower»

Trump è arrabbiato con Twitter e per farlo sapere convoca alla Casa Bianca il CEO della piattaforma: Jack Dorsey.

Il faccia a faccia è avvenuto nel corso della giornata di ieri, quando il Presidente USA Donald Trump ha chiamato Dorsey nello studio ovale formalmente per parlare delle condizioni di servizio pubblico ma nel contesto dell’incontro, secondo il Washington Post, che cita una persona a diretta conoscenza del contenuto del colloquio, Trump si sarebbe lamentato con Dorsey del fatto di aver perso follower sul social media.

Trump in più occasioni ha accusato il social di “giochi politici” ma anche di avere di proposito eliminato suoi follower e che la piattaforma di Dorsey avrebbe censurato le voci di altri conservatori.

La risposta alle preoccupazioni di Trump è che il conteggio dei follower su Twitter può variare ampiamente giacché il social rimuove account usati ad esempio per spam. Con Twitter che rimuove grandi blocchi di account usati per spam e da bot, molti utenti della piattaforma potrebbero notare perdite nel numero di follower. Dorsey ha rimarcato questo punto nell’incontro con il Presidente USA spiegando che anche lui, CEO di Twitter, ha perso follower in seguito al lavoro dell’azienda per l’attuazione delle nuove politiche aziendali.

Great meeting this afternoon at the @WhiteHouse with @Jack from @Twitter. Lots of subjects discussed regarding their platform, and the world of social media in general. Look forward to keeping an open dialogue! pic.twitter.com/QnZi579eFb — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2019

Trump si era sentito discriminato e in un tweet aveva scritto di non essere trattato bene dal servizio di notizie e microblogging, parlando di comportamento “molto discriminatorio”. “Ci credo che il Congresso non vuole immischiarsi, ma dovrebbe. Servono più società, più giuste per spargere la parola” invitando indirettamente il Congresso all’azione.