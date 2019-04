Powerbeats Pro arrivano a maggio, ma solo in colore nero

Se siete intenzionati ad acquistare le Powerbeats Pro al momento del lancio sappiate che nei negozi troverete una scelta limitata.

Gli auricolari, che ieri hanno avuto la certificazione da parte delle autorità americane competenti sui dispositivi wireless, avranno un prezzo di listino di 249,95 euro, e sul sito Apple al momento vengono elencate come “Presto disponibili”. L’effettiva disponibilità è prevista da maggio nei negozi Apple e sugli Apple Store online ma inizialmente la varietà della scelta sarà limitata. Solo entro la fine estate e l’inizio dell’autunno arriveranno tutte opzioni di colore. Al via ci sarà solo il nero.

Beats (quindi Apple che controlla Beats) non ha rivelato il perché tre dei quattro colori non saranno disponibili al momento del lancio, ma si tratta probabilmente di una decisione basata sul fatto che il nero è probabilmente considerato il colore più popolare e sperimentato nelle plastiche. Per le altre tinte potrebbe essere più complicato garantire la stessa qualità.

Tutte e quattro le opzioni di colore delle PowerBeats Pro, comunque, saranno dotate di un case nero per il trasporto e la ricarica di ogni auricolare. A sua volta, la custodia si ricaricherà con un cavo Lightning incluso nella confezione. Le opzioni di colore, dunque, saranno relative ai solo auricolari.

Tra le principali caratteristiche di questi auricolari iil chip H1 di Apple presente all’interno, che renderà il dispositivo compatibile con Siri: sarà sufficiente pronunciare “Ehi Siri” con i dispositivi iOS, o premere il pulsante “b”, per usare i comandi vocali su vari dispositivi compatibili.