Trump nega l’esistenza di trattative tra Oracle e TikTok

NPR (National Public Radio) – l’organizzazione indipendente che riunisce migliaia di radio statunitensi – ha pochi giorni addietro riferito indiscrezioni secondo le quali Oracle e un gruppo di investitori che comprende Microsoft, sono in trattativa per acquisire le attività globali di TikTok (entrambi le società avevano avviato trattative con ByteDance già nel 2020), con la cinese ByteDance che manterrebbe ancora una quota minoritaria nel social, con l’algoritmo, la raccolta di dati e gli aggiornamenti software supervisionati dalle aziende americane.

Larry Ellison, il capo di Oracle, nei giorni scorsi era alla Casa Bianca per il progetto Stargate insieme ai vertici di SoftBank e OpenAI, e il suo nome è tra quelli “papabili” per l’acquisizione della maggioranza di ByteDance per tenerla online negli Stati Uniti.

Durante un recente incontro con la stampa, il Presidente Donald Trump aveva aperto alla possibilità che Elon Musk possa acquisire la piattaforma, aggiungendo. «Mi piacerebbe pure che Larry la acquisisse» (riferimento all’80enne co-fondatore di Oracle).

Trump ha ora negato trattative in corso con Oracle e altri per l’acquisizione di TikTok. Sabato 25 gennaio durante un volo in Florida ad una richiesta di dettagli, ha dichiarato che non vi sono trattative con Oracle. “No, non con Oracle. Sto parlando con molte persone. Persone molto solide, in merito all’acquisizione, e prenderò una decisione probabilmente nei prossimi 30 giorni. Il Congresso ha dato una proroga di 90 giorni” (riferimento all’estensione concessa all’azienda cinese ByteDance che ha impedito – per ora – la chiusura dell’app, in ogni caso non più scaricabile da Play Store e App Store).

L’app TikTok non è al momento ancora disponibile sugli store USA di Apple e Google e su eBay e altri siti sono apparsi decine di annunci di iPhone altri telefoni con l’app pre-installata, venduti da persone a prezzi folli perché non avevano cancellato l’app quando aveva smesso di funzionare.