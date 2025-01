Trump svela la promessa Made in USA di Apple e Tim Cook

Pubblicità

Prima della cerimonia di insediamento, Donald Trump ha tenuto un ultimo comizio alla Capital One Arena, palazzetto nel centro di Washington D.C. vicino alla Casa Bianca, riferendo di dirigenti di grandi aziende che hanno promesso di investire negli Stati Uniti, incluso Tim Cook di Apple.

“Ho parlato con Tim Cook di Apple”, ha riferito Trump “e ha detto che faranno un investimento massiccio negli Stati Uniti grazie alla nostra grande vittoria elettorale”. Ricordiamo che Apple da tempo sta investendo nell’industria manifatturiera americana (ricordiamo ad esempio i 200 milioni di dollari a Corning) e anche per creare posti di lavoro in loco.

“Sappiamo che Apple avrebbe potuto nascere solo negli USA”, ha dichiarato in precedenza Cook. Amiamo questa nazione. Siamo patrioti. È il nostro Paese e qui vogliamo creare il maggior numero di posti di lavoro possibile”.

Attualmente la maggior parte degli iPhone e Mac sono fabbricati in Cina, ma con il Chips Act firmato da Biden nel 2022 sono stati offerti sussidi per la produzione di chip sul suolo statunitense. Sul piatto anche crediti d’imposta sugli investimenti e miliardi di dollari per la ricerca sui semiconduttori e per la formazione della forza lavoro, con l’obiettivo primario di contrastare la Cina: il più grande investimento quinquennale utilizzato con fondi pubblici nella storia del Paese.

Sembra che TSMC abbia già iniziato a produrre chip destinati ad Apple nella nuova struttura TSMC in Arizona, quella che dovrbbe iniziare a lavorare a regime a partire dalla prima metà del 2025. Al momento normative di Taiwan impediscono di produrre fuori dal Paese chip con le tecnologie produttive di ultimissima generazione.

Ricordiamo che donazioni per l’insediamento di Trump sono arrivate – non solo da Apple, ma anche da Amazon, Meta, Uber, Sam Altman di OpenAI Goldman Sachs, Bank of America, Coinbase, Toyota, Ford, GM, AT&T, Black & Decker e Charter Communications, multinazionali in vari settori che hanno interesse a intrattenere buoni rapporti con l’inquilino della Casa Bianca.

