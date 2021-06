Trust GXT 241 Velica è il microfono per lo streaming

Trust ha da poco ampliato la sua gamma di microfoni di ultima generazione con il nuovo GXT 241 Velica, una proposta versatile e ad alta precisione, con pattern di registrazione a cardioide e filtro pop per la riduzione del rumore di fondo, nonché conveniente, visto il prezzo di vendita ben al di sotto dei cento euro.

Per via delle sue caratteristiche tecniche questo microfono si rivela pienamente utilizzabile in qualsiasi contesto, dal live streaming al podcast, alla registrazione di voci fuori campo e di file musicali. Offre infatti un’ottima qualità acustica grazie al suo pattern di registrazione a cardioide e ai filtri pop che promettono un audio preciso, avvolgente e nitido e una riduzione efficace dei rumori di fondo: in questo modo, la voce sarà il solo elemento a emergere chiaramente in ogni registrazione, senza fastidiosi suoni in sottofondo.

Dal punto di vista del design, Trust GXT 241 Velica è dotato di un alloggiamento e di una base treppiede in dotazione, per offrire elevata stabilità: entrambi i supporti sono completamente in metallo, garantendo al microfono un look solido ed elegante. Sul versante dell’esperienza d’uso, avviare lo streaming è estremamente facile per via della connessione tramite cavo USB-C (per altro lungo 1,8 metri): inoltre il suo sistema plug and play lo rende subito utilizzabile con ogni PC o laptop, potendo così iniziare subito a registrare, senza bisogno di costose apparecchiature o mixer accessori. Tanta tranquillità, inoltre, anche quando non viene utilizzato, grazie all’interruttore di esclusione audio collocato sul retro.

Il nuovo microfono Trust Gaming GXT 241 Velica pesa 360 grammi e funziona con tutti i computer con macOS 10.13 High Sierra e Windows 10 e versioni successive. E’ disponibile in Italia presso decine di rivenditori fisici e online, oltre che nel negozio Amazon di Trust ad un prezzo che, come dicevamo in apertura, è molto conveniente: costa infatti 59,99 euro e la spedizione, a cura di Amazon, è compresa nel prezzo.

