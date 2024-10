TSMC supera le previsioni grazie alla domanda folle di chip AI

Pubblicità

Il turbolento mercato del boom AI, in sofferenza nelle scorse ore per le tribolazioni di ASML, si è immediatamente ripreso grazie agli impressionati risultati di TSMC: anche se i chip per smartphone, auto e computer non riprendono come sperato, il più grande costruttore al mondo di processori segna +54% dei profitti netti nel terzo trimestre, un risultato reso possibile grazie alla domanda definita «Folle» di chip AI.

Per il trimestre chiuso a fine settembre i profitti netti sono di 10.11 miliardi di dollari, su un fatturato di 23,5 miliardi di dollari che è cresciuto del 36% anno su anno (+12,9% sul trimestre precedente), superiore anche rispetto alle previsioni della stessa TSMC.

Mentre gli analisti puntavano a 24,9 miliardi di entrate per l’ultimo trimestre dell’anno, le previsioni TSMC indicano che saranno superiori, comprese tra 26,1 – 26,9 miliardi di dollari.

Costruire i chip più sofisticati al mondo, Apple e Nvidia inclusi, non è un lavoro semplice ma paga bene: nel trimestre il margine lordo di TSMC è stato del 57,8%, il margine operativo del 47,5% mentre il margine di utile netto del 42,8%.

Oltre alla trimestrale a sorprendere sono anche le previsioni al rialzo per l’intero anno. In precedenza infatti TSMC prevedeva vendite con una crescita intorno al 20% per quest’anno, ma con la revisione al rialzo delle stime di queste ore il colosso ora punta a un balzo di circa il 30%.

Ma le ottime notizie per il mercato AI non finiscono qui: secondo C. C. Wei, CEO di TSMC riportato da Yahoo Finance, la domanda di chip AI non solo «È reale», ma addirittura «Folle» e, a suo dire «Siamo solo all’inizio». Ancora, per il dirigente “Tutto si è stabilizzato e inizia a migliorare”.

Anche Nvidia e il suo CEO Jensen Huang hanno rilasciato dichiarazioni simili. Percentuali e cifre impressionanti, ma alcuni analisti (e non solo loro) cominciano a chiedersi fino a quando continuerà la corsa per acquistare chip AI e data center a suon di miliardi, a fronte di un ritorno in funzioni e servizi AI che per il momento stenta a vedersi.

