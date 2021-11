Tutte le offerte su monitor per lavoro e gaming nel Black Friday in anticipo di Amazon

Continuano le offerte anticipate del Black Friday su Amazon anche su una categoria di prodotti in espansione quella dei monitor 4K per lavoro e gioco e dei modelli a risoluzione standard con in più la protezione per gli occhi di chi deve rimanere tante ore davanti allo schermo.

Nelle offerte che durano fino al 18 Novembre troviamo anche i potenti monitor smart da 32″ di Samsung con connessione Airplay 2 e in grado di sostituire in molti casi un vero e proprio computer o il bellissimo Mateview di Huawei che non sfigura in combinazione con i portatili e i Mac mini di Apple. Anche LG offre una vasta gamma di monitor di tutte le taglie in sconto, compreso i panoramici Extra Wide adatti sia al gioco che al lavoro.

Completano le offerte i monitor di Asus, AOC, BENQ per offrirvi il massimo della scelta.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Monitor da lavoro in offerta

HUAWEI Display 23.8″ Monitor, 75 Hz, AMD FreeSync, Display FullView da 1080P, gamma di colori NTSC del 72%, cornici da 5,7 mm, rapporto schermo-corpo del 90%, Certificazioni T�V Rheinland, Black In offerta a 139,9 € – invece di 179,9 €

sconto 22% – fino al 18 nov 21

Click qui per approfondire

HUAWEI MateView 28.2” 4K+ UHD Wireless Real Colour Monitor (3840 x 2560), 3:2, IPS, 98% DCI-P3, VESA DisplayHDR� 400, Wireless Projection, Touchable OSD, USB-C, HDMI, Mini DP, Mystic Sliver In offerta a 556 € – invece di 699 €

sconto 20% – fino al 18 nov 21

Click qui per approfondire

LG 27UN83A Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 400, 3840×2160, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, USB Hub, Speaker Stereo, Uscita Audio, Flicker Safe, Stand Pivot, Bianco In offerta a 399,99 € – invece di 549,00 €

sconto 27% – fino al 18 nov 21

Click qui per approfondire

LG 27ML600S Monitor 27″ FULL HD LED IPS, 1920×1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a 169,99 € – invece di 249 €

sconto 32% – fino al 18 nov 21

Click qui per approfondire

LG 24ML600S Monitor 24″ FULL HD LED IPS, 1920×1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a 129,99 € – invece di 179 €

sconto 27% – fino al 18 nov 21

Click qui per approfondire

LG 27UN83A Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 400, 3840×2160, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, USB Hub, Speaker Stereo, Uscita Audio, Flicker Safe, Stand Pivot, Bianco In offerta a 399,99 € – invece di 549 €

sconto 27% – fino al 18 nov 21

Click qui per approfondire

LG 29WL50S Monitor 29″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR, 2560×1080, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI (HDCP 2.2),Uscita Audio, Flicker Safe, Nero In offerta a 199,99 € – invece di 259 €

sconto 23% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 18 nov 21

Click qui per approfondire

LG 34WL50S Monitor 34″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR, 2560×1080, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI (HDCP 2.2), Uscita Audio, Flicker Safe, Nero In offerta a 249,99 €- invece di 349 €

sconto 28% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 18 nov 21

Click qui per approfondire

Articolo precedente Instagram introdurrà gli abbonamenti per supportare i creatori