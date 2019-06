Come vedere la diretta video WWDC 2019 su qualsiasi dispositivo

Il keynote della WWDC 2019 di Apple parte alle ore 19:00 italiane: in quest’occasione Tim Cook e i dirigenti di Cupertino presenteranno diverse novità, da iOS 13 a tutte le nuove versioni dei sistemi operativi della Mela, più altre novità ancora per ora solo ipotizzate tra software e hardware, compresa forse una sorpresa per quanto riguarda la linea Mac Pro.

Oltre che da alcuni Apple Store, anche quest’anno la multinazionale di Cupertino offrirà la possibilità di seguire in diretta l’evento. La modalità più semplice e alla portata di chiunque è collegarsi a questa pagina del sito Apple da cui sarà possibile seguire l’evento in diretta video streaming. Per farlo gli utenti di computer e dispositivi Apple possono utilizzare iPhone, iPad e iPod touch dotati di Safari 10 o superiori.

Naturalmente è possibile visualizzare la diretta Apple anche da un computer Mac tramite Safari, a patto di avere macOS 10.12 Sierra o più recenti. Gli utenti Windows non sono esclusi: è possibile usare un computer PC con Microsoft Edge.

In alternativa vanno bene qualsiasi computer o dispositivo con altri sistemi operativi, purché dotati di browser Chrome, Firefox o altri ancora, in grado di supportare le tecnologie MSE, H.264 e AAC.

Chi possiede una Apple TV ha già sotto mano un sistema ancora più veloce e pratico per seguire l’evento sul grande schermo della TV in salotto. Per farlo è sufficiente scaricare l’app gratuita Apple Events e da poco aggiornata per l’evento di questa sera, da cui è possibile sia vedere l’evento in diretta, sia visualizzarlo in seguito a presentazione conclusa.

Come avviene ormai da anni, Macitynet seguirà l’evento con la trascrizione in italiano in diretta alla pagina http://macitynet.it/diretta per non perdere nulla di tutte le novità presentate, oltre ad articoli e approfondimenti sulla pagina principale del nostro sito web. L’appuntamento con la diretta di Macutynet inizia alle ore 18:30.