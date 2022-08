Giro di vite di Apple sui siti che distribuiscono beta di iOS 16

Apple a quanto sembra ha fatto chiudere due siti web che fornivano (illegalmente) link a versioni preliminari (beta) di iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura e tvOS.

I siti in questione sono: BetaProfiles.com e IPSW.dev, tutti e due inaccessibili nel momento in cui scriviamo.

Lo riferisce il sito MacRumors notando che BetaProfiles.com ha pubblicato un tweet spiegando di avere chiuso “per evitare una battaglia legale con Apple” e non è effettivamente chiaro se questo e il sito IPSW.dev hanno ricevuto minacce di azioni legali o se i siti siano stati chiusi a titolo precauzionale.

Legali di Apple hanno a quanto pare inviato anche a Twitter una notifica per la rimozione di link presenti in vari tweet con collegamenti a siti come IPSW.dev, in conformità alla Sezione 512 del Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) che permette di chiedere di cessare immediatamente di fornire accesso a materiale protetto da copyright. Nella notifica di presunta violazione (“Avviso”) Apple ha fatto presente che i tweet per i quali è stata richiesta l’eliminazione violavano il diritto d’autore della Casa di Cupertino, ovvero la distribuzione a scopo commerciale di programmi.

IPSW.dev forniva accesso a file IPSW (file con gli aggiornamenti software per dispositivo come iPad, iPod, iPhone o AppleTV), utilizzabili per aggiornare i dispositivi e anche per ripristinare i prodotti Apple alle impostazioni di fabbrica.

Tra i file distribuiti da questi siti vi erano le beta di iOS 16 e pre-release di altri software Apple, con link che facevano partire il download diretto dai server Apple oppure da siti come WeTransfer o file di torrent; BetaProfiles.com forniva sia i profili beta sia i file IPSW, tutelandosi in qualche modo spiegando che l’utente che utilizzava i suoi file doveva essere iscritto al Developer Program di Apple per poter scaricare profili e altri software.

L’iscrizione all’Apple Developer Program assicura che persone fisiche e organizzazioni abbiano tutto il necessario per sviluppare app per la distribuzione, consente di scaricare (legalmente) versioni beta dei vari sistemi operativi e costa negli USA 99$ l’anno.

Chi non vuole iscriversi all’Apple Developer Program e scaricare le beta legalmente può iscriversi all’Apple Beta Software Program, che consente di ottenere gratuitamente versioni preliminari dei vari sistemi operativi della Mela dopo l’installazione di un profilo.