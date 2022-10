“Chase” è un nuovo spot dedicato ad iPhone 14 Pro

Apple ha diffuso un nuovo spot che evidenzia le funzionalità fotografiche di iPhone 14 Pro, inclusa la fotocamera principale da 48 MP con sensore quad‑pixel, la nuova modalità Azione che è possibile sfruttare catturando video, la modalità Cinema (che ora permette di registrare in 4K HDR a 24 fps), per filmati stile cinema, e la nuova estensione dello zoom grazie all’aggiunta di un obiettivo 2x di qualità ottica.

Nello spot, un videomaker usa l’iPhone 14 Pro per girare una serie di scene di azione, inclusa la ripresa di una gallina che fugge, una scena di combattimento in un ristorante, una coreografia, animazioni con la tecnica dello stop motion (fotografando oggetti inanimati, spostandoli di pochi millimetri in ogni scatto, per creare l’illusione del movimento), un inseguimento d’auto, un giro in elicottero e altro ancora.

Tra le peculiarità di iPhone 14 Pro, la fotocamera da 48MP e il Photonic Engine, un ricercato sistema di elaborazione dell’immagine che migliora le foto scattate con poca luce, promettendo di preservare le texture più fini, di ottenere colori più fedeli e mantenere più informazioni in una foto.

Il sensore quad-pixel rende possibile anche l’opzione teleobiettivo 2x che usa i 12 megapixel centrali del sensore per scattare foto ad alta risoluzione e girare video in 4K, senza ricorrere allo zoom digitale. Questo porta qualità ottica anche a una lunghezza focale nota, ottimo per funzioni come la modalità Ritratto. Il sensore quad-pixel porta vantaggi anche nei workflow professionali, ottimizzando dei dettagli nel formato ProRAW. Infine, grazie a un nuovo modello di machine learning per il sensore quad-pixel, iPhone ora può scattare foto in formato ProRAW da 48MP con una quantità di dettagli molto elevata, aprendo la strada a nuovi flussi di lavoro creativi anche per utenti pro.

