TWS Mini, auricolari senza fili con Bluetooth 5.0 dal prezzo incredibile

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari completamente senza fili, difficilmente riuscirete a spendere meno di quel che tirereste fuori comprando i TWS Mini attualmente in offerta su Ebay.

Per soli 13,99 euro comprate infatti un ottimo prodotto in quanto si tratta di auricolari di tipo true wireless compatibili con Android, Windows ed iOS in grado di collegarsi ai dispositivi sfruttando lo standard di ultima generazione Bluetooth 5.0, che garantisce una connessione più stabile, latenza ridotta e minori consumi.

Grazie alla batteria integrata gli auricolari garantiscono fino a 120 ore se usati in coppia oppure 240 ore se utilizzati singolarmente. Si ricaricano completamente in circa 60 minuti inserendoli all’interno della custodia per il trasporto che è appunto dotata di una batteria interna che può perfino essere sfruttata per una piccola ricarica d’emergenza per lo smartphone.

Oltre a trasformarsi in powerbank per cellulari, la custodia dei TWS Mini incorpora tre piccoli display attraverso i quali è possibile leggere la percentuale di energia residua e conoscere ad occhio quanta energia è presente all’interno di ciascun auricolare.

Questi auricolari sono certificati IPX5 quindi resistono all’umidità e al sudore e la riproduzione musicale si controlla attraverso l’unico pulsante incorporato esternamente a ciascuno di essi. Dal medesimo bottone è anche possibile richiamare l’assistente vocale dello smartphone abbinato per interagire con i comandi vocali.

Perfetti per lo sport ma non solo, grazie al loro stile in-ear ed al look moderno, sono disponibili in versione bianca oppure nera, a seconda delle preferenze.

Come detto al momento sono in offerta su Ebay a soli 13,99 euro. Li vende lns-hk, negozio con oltre 20.000 vendite andate a buon fine e con un indice di gradimento del 98,4%. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.