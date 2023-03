TikTok spara video e raccolte a pagamento fino a 190 dollari

Un anno fa TikTok aumentava a 10 minuti il limite di durata dei video: a distanza di un anno esatto, il social diventato celebre per i video brevi, estende ulteriormente questo limite fino a 20 minuti, con in più la possibilità per i creatori di proporre agli utenti un pagamento da 1 fino a 190 dollari per poter accedere a singoli video o raccolte organizzate nelle nuove Serie.

Che TikTok fosse al lavoro su nuove funzioni per monetizzare era noto fin dal mese di febbraio. Ora, conclusa la fase di sviluppo e test, il social creato dalla cinese ByteDance lancia le nuove funzioni sopra descritte non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia.

Su TikTok arrivano video e serie a pagamento

Mentre tutti i social concorrenti si sono ispirati a TikTok per imitarne le funzioni o proporne di alternative, ByteDance ha costantemente allungato il limite massimo di durata dei video che ora arriva a 20 minuti, quasi a competere con YouTube.. Più lunghi sono i video, più le persone rimangono incollate al social.

Invece le Serie raccolgono fino a un massimo di 80 video di lunghezza massima di 20 minuti ciascuno. I creatori potranno stabilire il prezzo di accesso per la visione con pagamento da parte degli utenti, da 1 fino a 190 dollari anche se al momento non è chiaro se si tratta di accesso all’intera serie oppure per ogni singolo video.

Occorre rilevare che la possibilità di creare video fino a 20 minuti e di proporli anche a pagamento inizialmente sarà limitata a un ristretto numero di creatori, ma si prevede che sarà estesa a più persone.

Quanti soldi vanno ai creatori di video e quanti a TikTok

All’inizio è una pacchia perché il 100% dei soldi dei pagamenti degli utenti andrà interamente ai creatori di video, così come dichiara TikTok Italia a La Repubblica. Successivamente la somma incassata sarà suddivisa tra il social e il creatore, con una percentuale che dovrebbe attestarsi sul livello dei concorrenti, quindi approssimativamente il 70% al creatore e il 30% a ByteDance.

Alla fine di febbraio la Commissione UE ha vietato TikTok ai dipendenti per sospetti su privacy e sicurezza. Tutte le notizie che parlano di TikTok sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet