Uber spinge sulle auto elettriche per utenti e autisti

Uber presenta il suo secondo evento Go-Get Zero per mettere in luce alcuni dei suoi sforzi legati alla sostenibilità: l’occasione è servita alla società anche per annunciare l’arrivo di una opzione esclusivamente dedicata ai veicoli elettrici. L’opzione, che sarà disponibile al costo di un UberX, prenderà il via in 40 città pilota, con un piano di espansione progressiva.

Il servizio, naturalmente, sarà disponibile all’interno degli Stati Uniti, dove gli utenti di Uber potranno selezionare l’opzione solo veicoli elettrici in città come New York, Los Angeles, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Denver, Phoenix, San Diego, Orange County, Sacramento, Las Vegas e Palm Springs. L’opzione verrà successivamente estesa a tutte le città francesi in cui Uber opera, oltre a località in Australia e Nuova Zelanda.

Inoltre, gli utenti potranno impostare i veicoli elettrici come preferenza per le loro corse. Se c’è un EV disponibile entro pochi minuti da una corsa UberX standard, verrà assegnato un veicolo elettrico. Se l’attesa per un EV fosse troppo lunga, invece, verrà inviata una tradizionale auto a benzina.

Questa nuova opzione garantirà anche, in alcune circostanze speciali, la possibilità di richiedere veicoli elettrici di fascia alta. Ad esempio, i clienti a Londra potranno salire su una Lotus Eletre, mentre dal 14 al 21 ottobre, gli utenti di Los Angeles, Dallas e Miami potranno selezionare un’opzione Rivian per provare il modello R1. Da notare, peraltro, che queste opzioni avranno lo stesso costo di una corsa Uber Black SUV con la funzione Reserve.

L’iniziativa permetterà anche di tenere sotto controllo i livelli di emissione: se gli utenti sceglieranno di viaggiare in bicicletta, scooter o tramite UberX Share, sarà possibile vedere il livello di emissioni risparmiate.

Uber sta cercando di incentivare ulteriormente il passaggio ai veicoli elettrici non solo con gli utenti, ma anche con i suoi conducenti. A partire dal prossimo anno, sempre a partire dagli USA, gli autisti potranno chiedere assistenza personalizzata a un assistente AI all’interno dell’app Uber, per ricevere consigli sui migliori modelli di EV in base alle proprie esigenze e alla città in cui operano. Questo chatbot, alimentato da GPT-4o, fornirà informazioni su autonomia, stazioni di ricarica e altro ancora, per aiutare a scegliere al meglio la macchina da utilizzare per le corse.

Altra iniziativa per Uber sarà quella di lanciare un programma di vero e proprio tutoraggio per i conducenti interessati a passare a un modello EV. Inoltre, gli autisti con valutazioni elevate e già esperti nell’uso di veicoli elettrici potranno condividere le loro esperienze, guadagnando ricompense in denaro e altri incentivi.

Uber ha affermato che l’adozione di veicoli elettrici tra i suoi autisti è almeno cinque volte superiore rispetto alla media dei conducenti negli Stati Uniti, in Canada e in Europa. Attualmente, oltre 180.000 autisti Uber in Nord America ed Europa utilizzano veicoli elettrici su base mensile.

